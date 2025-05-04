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    Севилья — Леганес. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 4 мая 2025 года

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    Джибриль Соу
    4 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Леганес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Леганес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 17:15 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Севилья» набрала 37 очков в 33 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

    Севилья — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Осасуне» (0:1).

    До того команда не смогла переиграть «Алавес» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом проиграла «Валенсии».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Севилья» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Акор Адамс, Рубен Варгас — травмированы. Доди Лукебакио — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже почти 2 месяца.

    Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы намерены как можно скорее обезопасить себя от возможного вылета.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» отчаянно бьются за выживание. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Леганес» на 4 зачетных балла отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Пепинерос» расписали паритет с «Жироной» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Мальоркой» (0:0). А вот поединок с «Барселоной» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован. Адриа Алтимира, Сейдуба Сиссе — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Пепинерос» на данном этапе выглядят откровенно блекло. Команда не знает вкуса побед уже 2 месяца.

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    При этом «Леганес» явно не преуспевает в плане реализации. «Пепинерос» настреляли лишь 30 мячей в 33 поединках Примеры.

    В кадровом плане у команды явно не самая позитивная ситуация. Притом, что в последних матчах ей нужно исключительно побеждать.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Леганес» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Севилья» забивает в среднем чуть чаще одного мяча за матч

    • «Леганес» не побеждает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: «Пепинерос» сражаются за выживание, и явно постараются зацепиться за очки.

    «Севилья» способна поднатореть в плане реализации, да и оборона «Леганеса» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севилья — Леганес?

    Матч Севилья — Леганес состоится 04 мая 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Севилья — Леганес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севилья — Леганес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья — Леганес?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севилья — Леганес?

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Севилья — Леганес: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 04.05.202517:15. Ставим на голевой обмен!
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