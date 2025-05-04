Нант — Анже. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

Нант
Анже
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Нант» на 4 пункта опережает зону вылета. А вот забила команда 35 мячей в 31 поединке французского чемпионата.
Нант — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли обыграть «Тулузу» (0:0).
До того команда не дала себя обыграть чемпиону ПСЖ (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Ренну» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нант» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Сайду Соу, Сорба Томас — травмированы. Дуглас Аугусто, Маркус Коко — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Канарейки» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.
Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нант» победил 2 раза при трех паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» просто обязаны обыгрывать прямого конкурента в борьбе за выживание.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» борется за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Анже» на 2 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Анже» был бит «Лиллем» (0:2).
До того команда уступила еще и «Ницце» (1:2). А вот поединок с «Монпелье» принес важнейшие три очка (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла — травмированы.
Состояние команды: «Анже» нынче пребывает в кризисе. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 29 мячей в 31 матче чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и «канареек» она не обыгрывает уже 4 с половиной года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Анже» постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Анже» проиграл в 2 последних матчах
- «Нант» не побеждает 3 матча кряду
- «Анже» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.50Лейпциг — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.16Алавес — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, плюс явно способны прибавить по ходу встречи.
«Нант» традиционно успешно противостоит «Анже», у которого к тому же имеются проблемы в обороне.
Ставка: Победа «Нанта» во 2 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25