Нант — Анже. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Анже». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Нант» на 4 пункта опережает зону вылета. А вот забила команда 35 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли обыграть «Тулузу» (0:0).

До того команда не дала себя обыграть чемпиону ПСЖ (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Ренну» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нант» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сайду Соу, Сорба Томас — травмированы. Дуглас Аугусто, Маркус Коко — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нант» победил 2 раза при трех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» просто обязаны обыгрывать прямого конкурента в борьбе за выживание.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» борется за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Анже» на 2 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Анже» был бит «Лиллем» (0:2).

До того команда уступила еще и «Ницце» (1:2). А вот поединок с «Монпелье» принес важнейшие три очка (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла — травмированы.

Состояние команды: «Анже» нынче пребывает в кризисе. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 29 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и «канареек» она не обыгрывает уже 4 с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Анже» постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Анже» проиграл в 2 последних матчах

«Нант» не побеждает 3 матча кряду

«Анже» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, плюс явно способны прибавить по ходу встречи.

«Нант» традиционно успешно противостоит «Анже», у которого к тому же имеются проблемы в обороне.

Ставка: Победа «Нанта» во 2 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25