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    «Канарейки» дожмут «Анже»

    Нант — Анже. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Анже»
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    Мойзес Симон
    4 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Анже». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Анже», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Мая 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 16:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» бьются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Нант» на 4 пункта опережает зону вылета. А вот забила команда 35 мячей в 31 поединке французского чемпионата.

    Нант — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не смогли обыграть «Тулузу» (0:0).

    До того команда не дала себя обыграть чемпиону ПСЖ (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Ренну» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Нант» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Сайду Соу, Сорба Томас — травмированы. Дуглас Аугусто, Маркус Коко — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Канарейки» нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждала в 3 своих последних поединках.

    Матчи с «Анже» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Нант» победил 2 раза при трех паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» просто обязаны обыгрывать прямого конкурента в борьбе за выживание.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» борется за выживание. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Анже» на 2 очка опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 50 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Анже» был бит «Лиллем» (0:2).

    До того команда уступила еще и «Ницце» (1:2). А вот поединок с «Монпелье» принес важнейшие три очка (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла — травмированы.

    Состояние команды: «Анже» нынче пребывает в кризисе. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Анже» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 29 мячей в 31 матче чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Да и «канареек» она не обыгрывает уже 4 с половиной года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Анже» постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Анже» проиграл в 2 последних матчах

    • «Нант» не побеждает 3 матча кряду

    • «Анже» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы оторваться от опасной зоны, плюс явно способны прибавить по ходу встречи.

    «Нант» традиционно успешно противостоит «Анже», у которого к тому же имеются проблемы в обороне.

    Ставка: Победа «Нанта» во 2 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нант — Анже?

    Матч Нант — Анже состоится 04 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нант — Анже?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 во 2 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нант — Анже?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 во 2 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нант — Анже?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нант — Анже?

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Нант — Анже: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 04.05.202516:00. «Канарейки» дожмут «Анже»
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