Атырау — Астана: ставка на чемпионат Казахстана за 2.10

30 апреля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» начал чемпионат бледновато. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Атырау» в 6 стартовых матчах добыл всего 3 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» уступил «Астане» (1:2).

До того команда была бита «Кызылжаром» (1:2). Да и поединок с «Кайратом» завершился зычной коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Атырау» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атырау» нынче выглядит крайне слабо. Команда уступила в 7 своих последних поединках.

Матчи с «Астаной» для команды складываются исторически неудачно. «Атырау» в 5 последних очных поединках победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда намерена зацепиться за очки.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» выдала приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Астана» в 6 матчах чемпионата набрала 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она переиграла «Атырау» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Туран» (1:1). А вот чуть ранее в Кубке страны она в серии пенальти обыграла «Окжетпес».

При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Астана» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 6 турах.

При этом «Астана» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Да и отставание от лидера чемпионата составляет всего 3 очка.

Зато привычно эффективен Марин Томасов. Опытнейший хорват наколотил уже 5 мячей в 6 матчах чемпионата Казахстана.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «Астана» вполне способна еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Атырау» уступил в 7 своих последних поединках

Астанинцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Астана» обыграла «Атырау» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Астана» выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в глубоком кризисе, да и астанинцы явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13