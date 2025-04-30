Атырау — Астана: ставка на чемпионат Казахстана за 2.10

Атырау
Ордабасы
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» начал чемпионат бледновато. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Атырау» в 6 стартовых матчах добыл всего 3 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чуть реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» уступил «Астане» (1:2).
До того команда была бита «Кызылжаром» (1:2). Да и поединок с «Кайратом» завершился зычной коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Атырау» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атырау» нынче выглядит крайне слабо. Команда уступила в 7 своих последних поединках.
Матчи с «Астаной» для команды складываются исторически неудачно. «Атырау» в 5 последних очных поединках победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда намерена зацепиться за очки.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» выдала приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Астана» в 6 матчах чемпионата набрала 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она переиграла «Атырау» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Туран» (1:1). А вот чуть ранее в Кубке страны она в серии пенальти обыграла «Окжетпес».
При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Астана» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 6 турах.
При этом «Астана» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Да и отставание от лидера чемпионата составляет всего 3 очка.
Зато привычно эффективен Марин Томасов. Опытнейший хорват наколотил уже 5 мячей в 6 матчах чемпионата Казахстана.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «Астана» вполне способна еще поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Атырау» уступил в 7 своих последних поединках
- Астанинцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Астана» обыграла «Атырау» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.
- 2.50Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Спартак — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.25Аль-Хиляль — Аль-Ахли: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Астана» выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся в глубоком кризисе, да и астанинцы явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.13