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    «Астана» совершит блицкриг

    Атырау — Астана: ставка на чемпионат Казахстана за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Астана»
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    Марин Томасов
    30 апреля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 14:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» начал чемпионат бледновато. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атырау» в 6 стартовых матчах добыл всего 3 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чуть реже гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» уступил «Астане» (1:2).

    До того команда была бита «Кызылжаром» (1:2). Да и поединок с «Кайратом» завершился зычной коллизией (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 5 раз. В этих поединках «Атырау» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атырау» нынче выглядит крайне слабо. Команда уступила в 7 своих последних поединках.

    Матчи с «Астаной» для команды складываются исторически неудачно. «Атырау» в 5 последних очных поединках победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться прервать свою серию неудач. Команда намерена зацепиться за очки.

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» выдала приличный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астана» в 6 матчах чемпионата набрала 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она переиграла «Атырау» (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Туран» (1:1). А вот чуть ранее в Кубке страны она в серии пенальти обыграла «Окжетпес».

    При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Астана» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 11 мячей в 6 турах.

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    При этом «Астана» не проигрывает уже больше 2 месяцев. Да и отставание от лидера чемпионата составляет всего 3 очка.

    Зато привычно эффективен Марин Томасов. Опытнейший хорват наколотил уже 5 мячей в 6 матчах чемпионата Казахстана.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «Астана» вполне способна еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Атырау» уступил в 7 своих последних поединках

    • Астанинцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Астана» обыграла «Атырау» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: «Астана» выглядит в разы монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в глубоком кризисе, да и астанинцы явно поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атырау — Астана?

    Матч Атырау — Астана состоится 30 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атырау — Астана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атырау — Астана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атырау — Астана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атырау — Астана?

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 5.33.

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    Атырау — Астана: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 30.04.202516:00. «Астана» совершит блицкриг
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