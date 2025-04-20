Вильярреал
Реал Сосьедад
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 30 матчах.
Вильярреал — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Бетис» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (0:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Хетафе» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вильярреал» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Рауль Альбиоль, Алехандро Баена, Тайон Бьюкенен — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче смотрится выгодно. Вот только забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вильярреал» победил 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Жёлтая субмарина» намерена плотнее подтянуться к четвертой позиции.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Реал Сосьедад» на 2 зачетных балла отстает от заветной первой семерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Доностьяррас» уступили «Мальорке» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:1). А вот поединок с «Реалом» завершился боевым паритетом (4:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Наиф Агуэрд, Шеральдо Беккер, Игорь Субельдиа — травмированы. Мартин Субименди — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Реал Сосьедад» явно не преуспевает в плане реализации. «Доностьяррас» настреляли 30 мячей в 31 матче Примеры.
В кадровом плане у команды достаточно сложная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков пропустит отчетный поединок.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Доностьяррас» намерены запрыгнуть в топ-7.
Статистика для ставок
- «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч
- И те, и другие в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Вильярреал» не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.97 и 1.93.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.35Акрон — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.60Локомотив — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что будут активны в атаке с первых минут матча.
«Доностьяррас» на текущем этапе крайне нестабильны, к тому же имеют огромные проблемы с реализацией.
Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70