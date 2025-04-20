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    «Доностьяярас» сразу придется несладко

    Вильярреал — Реал Сосьедад. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Примера, 20 апреля 2025 года

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    Микель Оярсабаль
    20 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:15 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Вильярреал» на 6 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 30 матчах.

    Вильярреал — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жёлтая субмарина» переиграла «Бетис» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (0:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Хетафе» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вильярреал» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Рауль Альбиоль, Алехандро Баена, Тайон Бьюкенен — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче смотрится выгодно. Вот только забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

    Матчи с «доностьяррас» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вильярреал» победил 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Жёлтая субмарина» намерена плотнее подтянуться к четвертой позиции.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал Сосьедад» на 2 зачетных балла отстает от заветной первой семерки. При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Доностьяррас» уступили «Мальорке» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:1). А вот поединок с «Реалом» завершился боевым паритетом (4:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Наиф Агуэрд, Шеральдо Беккер, Игорь Субельдиа — травмированы. Мартин Субименди — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Реал Сосьедад» явно не преуспевает в плане реализации. «Доностьяррас» настреляли 30 мячей в 31 матче Примеры.

    В кадровом плане у команды достаточно сложная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков пропустит отчетный поединок.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Доностьяррас» намерены запрыгнуть в топ-7.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «Вильярреал» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.97 и 1.93.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что будут активны в атаке с первых минут матча.

    «Доностьяррас» на текущем этапе крайне нестабильны, к тому же имеют огромные проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вильярреал — Реал Сосьедад?

    Матч Вильярреал — Реал Сосьедад состоится 20 апреля 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вильярреал — Реал Сосьедад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал — Реал Сосьедад?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вильярреал — Реал Сосьедад?

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Вильярреал — Реал Сосьедад: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 20.04.202517:15. «Доностьяярас» сразу придется несладко
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