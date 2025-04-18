18 апреля в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Худжанд». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Худжанд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» в 5 стартовых матчах добыл 7 зачетных баллов. А вот забивает команда в среднем ровно гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хулбук» был бит «Баркчи» (1:2).

До того команда по всем статьям уступила «Эсхате» (2:5). А вот поединок с «ЦСКА-Памиром» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Хулбук» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хулбук» явно не устраивает текущее положение дел. Да и состав по именам у команды вполне-себе качественный.

В матче с «Худжандом» команда намерена взять три очка. «Хулбук» вполне способен воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» выдал не самый яркий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Худжанд» в 5 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела успешно. Со счетом 2:1 она переиграла «Эсхату».

До того команда с минимальным счетом одолела «Истаравшан». А вот чуть ранее она была разгромлена «Равшаном» (1:4).

При этом «Худжанд» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Худжанд» не столь преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды частенько совершает результативные ошибки.

При этом «Худжанд» нынче находится на заметном подъеме. Команда добыла победы в двух своих последних поединках.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Между тем, потенциально она явно способна побороться за медали.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Худжанд» постарается продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Худжанд» победил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Хулбук» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: «Худжанд» нынче выглядит явно сильнее соперника, и наверняка с первых минут встречи будет активно атаковать.

Номинальные хозяева весьма нестабильны, плюс не могут победить уже три матча кряду.

Ставка: Победа «Худжанда» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.87