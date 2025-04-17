Коринтианс
Флуминенсе
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Тимао» новый сезон начали не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Коринтианс» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» уступил «Палмейрасу» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Америка Де Кали» (1:1). Зато поединок с «Васко да Гамой» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Коринтианс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Фабрицио Анхилери, Родриго Гарро, Уго Соуза — травмированы.
Состояние команды: «Коринтианс» мотивирован побороться за самые высокие места. Вот только кадровых проблем у команды немало.
Матчи с «Флуминенсе» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Коринтианс» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флуминенсе» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Флуминенсе» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Флу» минимально переиграл «Сантос».
До того команда учинила разгром «ГВ Сан Хосе» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Брагантино» (2:1).
При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Габриэль Фунтес, Исак Силва, Отавио, Рикельме Фелипе — травмированы.
Состояние команды: «Флуминенсе» явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды в среднем дает один результативный сбой за матч.
При этом «Флуминенсе» победил в 4 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Да и в кадровом плане пробоин нынче достаточно много.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Флуминенсе» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Флуминенсе» победил в 4 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
- «Коринтианс» уже 2 с половиной года не проигрывал «Флу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: Обе команды потенциально способны побороться за самые высокие места, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости нынче прибавили, да и «тимао» явно способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35