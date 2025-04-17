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    Коринтианс — Флуминенсе. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Флуминенсе»
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    Мемфис Депай
    17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Флуминенсе». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Апреля 2025 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 01:30 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Кубок Либертадорес
    •

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Тимао» новый сезон начали не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коринтианс» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» уступил «Палмейрасу» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Америка Де Кали» (1:1). Зато поединок с «Васко да Гамой» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Коринтианс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Фабрицио Анхилери, Родриго Гарро, Уго Соуза — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коринтианс» мотивирован побороться за самые высокие места. Вот только кадровых проблем у команды немало.

    Матчи с «Флуминенсе» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Коринтианс» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Флуминенсе» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Флу» минимально переиграл «Сантос».

    До того команда учинила разгром «ГВ Сан Хосе» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Брагантино» (2:1).

    При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Габриэль Фунтес, Исак Силва, Отавио, Рикельме Фелипе — травмированы.

    Состояние команды: «Флуминенсе» явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды в среднем дает один результативный сбой за матч.

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    При этом «Флуминенсе» победил в 4 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Да и в кадровом плане пробоин нынче достаточно много.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Флуминенсе» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» победил в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Коринтианс» уже 2 с половиной года не проигрывал «Флу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Обе команды потенциально способны побороться за самые высокие места, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости нынче прибавили, да и «тимао» явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Коринтианс — Флуминенсе?

    Матч Коринтианс — Флуминенсе состоится 17 апреля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Коринтианс — Флуминенсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Какую сделать ставку на матч Коринтианс — Флуминенсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Коринтианс — Флуминенсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Коринтианс — Флуминенсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Коринтианс — Флуминенсе: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 17.04.202501:30. Забивать будут все!
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