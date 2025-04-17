17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Флуминенсе». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» новый сезон начали не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» в 3 стартовых матчах разжился 4 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коринтианс» уступил «Палмейрасу» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Америка Де Кали» (1:1). Зато поединок с «Васко да Гамой» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Коринтианс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Фабрицио Анхилери, Родриго Гарро, Уго Соуза — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коринтианс» мотивирован побороться за самые высокие места. Вот только кадровых проблем у команды немало.

Матчи с «Флуминенсе» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Коринтианс» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» выдал относительно продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Флуминенсе» в 3 матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Флу» минимально переиграл «Сантос».

До того команда учинила разгром «ГВ Сан Хосе» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Брагантино» (2:1).

При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль Фунтес, Исак Силва, Отавио, Рикельме Фелипе — травмированы.

Состояние команды: «Флуминенсе» явно не преуспевает в плане реализации. А вот оборона команды в среднем дает один результативный сбой за матч.

При этом «Флуминенсе» победил в 4 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Да и в кадровом плане пробоин нынче достаточно много.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Флуминенсе» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Флуминенсе» победил в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Коринтианс» уже 2 с половиной года не проигрывал «Флу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Обе команды потенциально способны побороться за самые высокие места, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости нынче прибавили, да и «тимао» явно способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35