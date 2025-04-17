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    «Аль-Иттихад» сразу полетит в атаку

    Аль-Фатех — Аль-Иттихад. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    17 апреля в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 17 Апреля 2025 года

    Аль-Фатех

  • Эль-Мубарраз
    •  Аль-Фатех 21:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Аль-Фатех»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Фатех» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 мяч в 27 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Встреча с «Аль-Халиджем» принесла яркую викторию (5:1).

    До того команда подписала мировую с «Аль-Фейхой» (1:1). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Раедом» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Фатех» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Фатех» не столь результативно атакует. Команда настреляла 33 мяча в 27 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Фатех» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться сдержать атаки лидера. Да и свои шансы команда способна найти в контригре.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» несется к чемпионскому титулу. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» на 7 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома она переиграла «Аль-Орубу» (2:0).

    До того команда не сумела обыграть «Аль-Ахли» (2:2). А вот поединок с «Аль-Шабабом» завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

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    При этом «Аль-Иттихад» не проигрывает уже 2 с половиной месяца. Да и опытнейший Карим Бензема наколотил уже 17 мячей в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Продуктивный сезон выдает Стивен Бергвейн, на счету которого 10 голов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Бензема и компания явно не собираются подпускать к себе конкурентов.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» не проигрывает 2 с половиной месяца

    • «Аль-Фатех» уже 5 лет не может одолеть «Аль-Иттихад»

    • «Аль-Фатех» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.25.

    Прогноз: Номинальные гости в разы сильнее оппонента, и явно не собираются терять очки на ровном месте.

    «Аль-Иттихад» имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, да и оппонент пропускает весьма часто.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад?

    Матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад состоится 17 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Фатех — Аль-Иттихад?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Фатех — Аль-Иттихад?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.

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