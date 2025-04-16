16 апреля в 7-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Циндао Чжуннэн». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Чжуннэн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» новый сезон начал неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 6 стартовых матчах разжился 14 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Чжэцзан Профешионалу» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Шанхай Портом» (1:1). Зато поединок с «Юнань Юкуном» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Ибрагим Амаду — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Леонида Слуцкого мотивирована сохранить лидерство. Да кадровых пробоин у команды минимум.

Матчи с «Циндао Чжуннэн» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться в лидерах чемпионата.

«Циндао Чжуннэн»

Турнирное положение: «Циндао Чжуннэн» выдал крайне слабый старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Циндао Чжуннэн» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Со счетом 0:1 она уступила «Чэнду».

До того команда с минимальным счетом проиграла «Юнань Юкуну». А вот чуть ранее она подписала мировую с «Далянь Йингбо» (1:1).

При этом «Циндао Чжуннэн» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Циндао Чжуннэн» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила лишь 2 мяча в 6 поединках чемпионата Китая.

При этом «Циндао Чжуннэн» уступил в двух своих последних поединках. Причем в них команда не смогла отличиться ни разу.

Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. Однако подняться со дна таблицы она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Циндао Чжуннэн» постарается дать бой лидеру.

Статистика для ставок

«Циндао Чжуннэн» уступил в 2 своих последних матчах

Шанхайцы в 8 последних очных поединках одолели «Циндао Чжуннэн»

«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Команда Слуцкого явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, плюс в составе шанхайцев уж точно найдется кому забивать.

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00