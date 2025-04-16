Шанхай Шэньхуа
Qingdao Hainiu
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» новый сезон начал неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 6 стартовых матчах разжился 14 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Чжэцзан Профешионалу» (3:2).
До того команда подписала мировую с «Шанхай Портом» (1:1). Зато поединок с «Юнань Юкуном» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Ибрагим Амаду — травмирован.
Состояние команды: Команда Леонида Слуцкого мотивирована сохранить лидерство. Да кадровых пробоин у команды минимум.
Матчи с «Циндао Чжуннэн» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться в лидерах чемпионата.
«Циндао Чжуннэн»
Турнирное положение: «Циндао Чжуннэн» выдал крайне слабый старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Циндао Чжуннэн» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Со счетом 0:1 она уступила «Чэнду».
До того команда с минимальным счетом проиграла «Юнань Юкуну». А вот чуть ранее она подписала мировую с «Далянь Йингбо» (1:1).
При этом «Циндао Чжуннэн» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Циндао Чжуннэн» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила лишь 2 мяча в 6 поединках чемпионата Китая.
При этом «Циндао Чжуннэн» уступил в двух своих последних поединках. Причем в них команда не смогла отличиться ни разу.
Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. Однако подняться со дна таблицы она уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Циндао Чжуннэн» постарается дать бой лидеру.
Статистика для ставок
- «Циндао Чжуннэн» уступил в 2 своих последних матчах
- Шанхайцы в 8 последних очных поединках одолели «Циндао Чжуннэн»
- «Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
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Прогноз: Команда Слуцкого явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, плюс в составе шанхайцев уж точно найдется кому забивать.
Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00