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    Команда Слуцкого разгромит аутсайдера

    Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Чжуннэн»
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    Леонид Слуцкий
    16 апреля в 7-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Циндао Чжуннэн». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Чжуннэн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 16 Апреля 2025 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Qingdao Hainiu

    Qingdao Hainiu

  • Китай. Суперлига
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» новый сезон начал неплохо. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 6 стартовых матчах разжился 14 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Чжэцзан Профешионалу» (3:2).

    До того команда подписала мировую с «Шанхай Портом» (1:1). Зато поединок с «Юнань Юкуном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шанхай Шеньхуа» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Ибрагим Амаду — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда Леонида Слуцкого мотивирована сохранить лидерство. Да кадровых пробоин у команды минимум.

    Матчи с «Циндао Чжуннэн» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена закрепиться в лидерах чемпионата.

    «Циндао Чжуннэн»

    Турнирное положение: «Циндао Чжуннэн» выдал крайне слабый старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Циндао Чжуннэн» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Со счетом 0:1 она уступила «Чэнду».

    До того команда с минимальным счетом проиграла «Юнань Юкуну». А вот чуть ранее она подписала мировую с «Далянь Йингбо» (1:1).

    При этом «Циндао Чжуннэн» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась всего одним забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Циндао Чжуннэн» явно не преуспевает в плане реализации. Команда забила лишь 2 мяча в 6 поединках чемпионата Китая.

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    При этом «Циндао Чжуннэн» уступил в двух своих последних поединках. Причем в них команда не смогла отличиться ни разу.

    Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. Однако подняться со дна таблицы она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Циндао Чжуннэн» постарается дать бой лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Циндао Чжуннэн» уступил в 2 своих последних матчах

    • Шанхайцы в 8 последних очных поединках одолели «Циндао Чжуннэн»

    • «Шанхай Шеньхуа» не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Команда Слуцкого явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, плюс в составе шанхайцев уж точно найдется кому забивать.

    Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн?

    Матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн состоится 16 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Китай. Суперлига.

    Какой прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5.

    Какую сделать ставку на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн?

    Смотреть матч турнира Китай. Суперлига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн?

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

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    Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 16.04.202515:00. Команда Слуцкого разгромит аутсайдера
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