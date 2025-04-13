13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Вердер». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

При этом «Штутгарт» на 4 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 28 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Швабы разгромили «Бохум» (4:0).

До того команда уверенно переиграла «РБ Лейпциг» (3:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Айнтрахту».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Штутгарт» в последнее время несколько прибавил. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Вердером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона бременцев слишком часто дает сбои.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 5 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 45 мячей в 28 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вердер» переиграл «Айнтрахт» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:0). А вот поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Милош Велькович — травмирован.

Состояние команды: «Вердер» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Вердер» имеет серьезные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

К слову, швабам команда не проигрывает уже полтора года. Да и в кадровом плане у «музыкантов» нынче фактически идиллия.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вердер» вполне способен преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

«Вердер» не пропускал в 2 своих последних поединках

«Музыканты» уже полтора года не проигрывают «Штутгарту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Швабы бьются за попадание в еврокубки, и наверняка сразу будут активно атаковать.

«Штутгарт» в двух последних матчах настрелял 7 мячей, да и соперник пропускает уж слишком часто.

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10