Штутгарт
Вердер
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.
При этом «Штутгарт» на 4 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 28 матчах.
Штутгарт — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Швабы разгромили «Бохум» (4:0).
До того команда уверенно переиграла «РБ Лейпциг» (3:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Айнтрахту».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Штутгарт» в последнее время несколько прибавил. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Вердером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона бременцев слишком часто дает сбои.
«Вердер»
Турнирное положение: «Музыканты» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Вердер» на 5 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 45 мячей в 28 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вердер» переиграл «Айнтрахт» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:0). А вот поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Милош Велькович — травмирован.
Состояние команды: «Вердер» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда победила 2 раза кряду.
При этом «Вердер» имеет серьезные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.
К слову, швабам команда не проигрывает уже полтора года. Да и в кадровом плане у «музыкантов» нынче фактически идиллия.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вердер» вполне способен преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 2 своих последних матчах
- «Вердер» не пропускал в 2 своих последних поединках
- «Музыканты» уже полтора года не проигрывают «Штутгарту»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Швабы бьются за попадание в еврокубки, и наверняка сразу будут активно атаковать.
«Штутгарт» в двух последних матчах настрелял 7 мячей, да и соперник пропускает уж слишком часто.
Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10