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    Швабы совершат блицкриг

    Штутгарт — Вердер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Вердер»
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    Эрмедин Демирович
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Вердер». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы намерены попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Штутгарт» на 4 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 28 матчах.

    Штутгарт — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Швабы разгромили «Бохум» (4:0).

    До того команда уверенно переиграла «РБ Лейпциг» (3:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Айнтрахту».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Штутгарт» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Штутгарт» в последнее время несколько прибавил. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Вердером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Штутгарт» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона бременцев слишком часто дает сбои.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Музыканты» окопались в группе середняков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вердер» на 5 зачетных баллов отстает от зоны еврокубков. При этом забила команда 45 мячей в 28 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Вердер» переиграл «Айнтрахт» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:0). А вот поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Милош Велькович — травмирован.

    Состояние команды: «Вердер» нынче находится в довольно приличных кондициях. Команда победила 2 раза кряду.

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    При этом «Вердер» имеет серьезные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 53 мяча в 28 поединках Бундеслиги.

    К слову, швабам команда не проигрывает уже полтора года. Да и в кадровом плане у «музыкантов» нынче фактически идиллия.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Вердер» вполне способен преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних матчах

    • «Вердер» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Музыканты» уже полтора года не проигрывают «Штутгарту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Швабы бьются за попадание в еврокубки, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Штутгарт» в двух последних матчах настрелял 7 мячей, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Штутгарт — Вердер?

    Матч Штутгарт — Вердер состоится 13 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Какой прогноз на матч Штутгарт — Вердер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Штутгарт — Вердер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Штутгарт — Вердер?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Штутгарт — Вердер?

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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    Штутгарт — Вердер: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 13.04.202516:30. Швабы совершат блицкриг
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