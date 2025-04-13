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    Верона — Дженоа. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия A, 13 апреля 2025 года

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    Лоренцо Монтипо
    13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Дженоа». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 16:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы бьются за выживание в Серии A. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Верона» на 7 очков опережает зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 31 матче чемпионата.

    Верона — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Веронцы не уступили «Торино» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Пармой» (0:0). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Удинезе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Верона» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Томаш Суслов, Каспер Тенгстедт — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Верона» нынче выглядит вполне прилично. В трех своих последних матчах команда не уступила.

    Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Верона» по 2 раза победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Веронцы постараются оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дженоа» оторвалась от зоны вылета на комфортные 14 очков. При этом забила команда лишь 29 мячей в 31 поединке Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Генуэзцы переиграли «Удинезе» (1:0).

    До того команда минимально уступила «Ювентусу» (0:1). Зато поединок с «Лечче» завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Мортен Френдруп, Мортен Торсби — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Генуэзцы нынче находятся в приличных кондициях. Команда исправно набирает очки, да и дает бой всем соперникам.

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    При этом «Дженоа» не столь надежна в обороне. Команда пропустила 38 мячей в 31 поединке итальянского чемпионата.

    Команда с конца декабря не может победить вне родных стен. Да и в нынешней диспозиции генуэзцы будут довольны даже заработанным баллом.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Генуэзцы явно постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» не побеждает на выезде с конца декабря

    • «Верона» не проигрывала в 3 своих последних поединках

    • Веронцы в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

    Прогноз: Веронцы мотивированы оторваться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

    «Дженоа» не собирается отсиживаться в тылах, да и соперник отнюдь небезгрешен в обороне.

    Ставка: Ничья за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Верона — Дженоа?

    Матч Верона — Дженоа состоится 13 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Верона — Дженоа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Какую сделать ставку на матч Верона — Дженоа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Верона — Дженоа?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Верона — Дженоа?

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Верона — Дженоа: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 13.04.202516:00. Давайте поставим на паритет?!
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