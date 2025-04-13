13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Дженоа». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы бьются за выживание в Серии A. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом «Верона» на 7 очков опережает зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 31 матче чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Веронцы не уступили «Торино» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Пармой» (0:0). При этом чуть ранее она минимально переиграла «Удинезе».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Верона» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Томаш Суслов, Каспер Тенгстедт — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Верона» нынче выглядит вполне прилично. В трех своих последних матчах команда не уступила.

Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Верона» по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Веронцы постараются оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» оторвалась от зоны вылета на комфортные 14 очков. При этом забила команда лишь 29 мячей в 31 поединке Серии A.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Генуэзцы переиграли «Удинезе» (1:0).

До того команда минимально уступила «Ювентусу» (0:1). Зато поединок с «Лечче» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Мортен Френдруп, Мортен Торсби — дисквалифицированы.

Состояние команды: Генуэзцы нынче находятся в приличных кондициях. Команда исправно набирает очки, да и дает бой всем соперникам.

При этом «Дженоа» не столь надежна в обороне. Команда пропустила 38 мячей в 31 поединке итальянского чемпионата.

Команда с конца декабря не может победить вне родных стен. Да и в нынешней диспозиции генуэзцы будут довольны даже заработанным баллом.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Генуэзцы явно постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

«Дженоа» не побеждает на выезде с конца декабря

«Верона» не проигрывала в 3 своих последних поединках

Веронцы в среднем пропускают почти 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.

Прогноз: Веронцы мотивированы оторваться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

«Дженоа» не собирается отсиживаться в тылах, да и соперник отнюдь небезгрешен в обороне.

Ставка: Ничья за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.75