9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане проводят весьма яркий сезон. В предыдущем раунде Лиги чемпионов команда в серии пенальти одолела «Ливерпуль».

При этом ПСЖ только что обеспечил себе чемпионский титул во Франции. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 22 (!) очка.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Парижане минимально переиграли «Анже».

До того команда в Кубке Франции одолела «Дюнкерк» (4:2). А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (6:1).

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ли Кан Ин — травмирован. Маркиньос — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Парижане победили 6 раз кряду. Да и Усман Дембеле наколотил уже 7 мячей в Лиге чемпионов.

Отлично вписался в игру команды Хвича Кварацхелия. Правда, грузин пока больше преуспевает в подыгрыше партнерам.

И уж совсем очевидно, что ПСЖ будет активно атаковать. Команда Луиса Энрике постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они уверенно одолели «Брюгге» (3:1, 3:0).

Причем «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 6 позиции. А вот забили «вилланы» 46 мячей в 31 матче АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Ноттингем Форест» (2:1).

А вот до того команда сумела одолеть «Брайтон» (3:0). Плюс чуть раньше «вилланы» легко расправились с «Престоном» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 5 побед. В них игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 8 своих последних поединках.

При этом «Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду. Да и в кадровом плане у англичан ныне почти полная идиллия.

Продуктивный сезон выдает опытный форвард Олли Уоткинс. На его счету 13 мячей в АПЛ и всего один в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бирмингемцы способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Парижане победили 6 раз кряду, «вилланы» — 8

ПСЖ в среднем забивает чуть реже 3 голов за матч

«Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.22, а победа оппонента — в скромные 8.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.48.

Прогноз: Обе команды нынче выглядят весьма выгодно, так что явно не будут отсиживаться в тылах.

Команда Луиса Энрике преуспевает в плане реализации, зато англичане в последнее время поднаторели в плане надежности тылов.

Ставка: Ничья за 5.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.55

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Базовый прогноз на матч ПСЖ — «Астон Вилла» с коэффициентами 1.81 и 3.00.