ПСЖ
Астон Вилла
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане проводят весьма яркий сезон. В предыдущем раунде Лиги чемпионов команда в серии пенальти одолела «Ливерпуль».
При этом ПСЖ только что обеспечил себе чемпионский титул во Франции. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 22 (!) очка.
ПСЖ — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Парижане минимально переиграли «Анже».
До того команда в Кубке Франции одолела «Дюнкерк» (4:2). А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (6:1).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ли Кан Ин — травмирован. Маркиньос — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане победили 6 раз кряду. Да и Усман Дембеле наколотил уже 7 мячей в Лиге чемпионов.
Отлично вписался в игру команды Хвича Кварацхелия. Правда, грузин пока больше преуспевает в подыгрыше партнерам.
И уж совсем очевидно, что ПСЖ будет активно атаковать. Команда Луиса Энрике постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они уверенно одолели «Брюгге» (3:1, 3:0).
Причем «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 6 позиции. А вот забили «вилланы» 46 мячей в 31 матче АПЛ.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Ноттингем Форест» (2:1).
А вот до того команда сумела одолеть «Брайтон» (3:0). Плюс чуть раньше «вилланы» легко расправились с «Престоном» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 5 побед. В них игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 8 своих последних поединках.
При этом «Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду. Да и в кадровом плане у англичан ныне почти полная идиллия.
Продуктивный сезон выдает опытный форвард Олли Уоткинс. На его счету 13 мячей в АПЛ и всего один в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бирмингемцы способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Парижане победили 6 раз кряду, «вилланы» — 8
- ПСЖ в среднем забивает чуть реже 3 голов за матч
- «Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.22, а победа оппонента — в скромные 8.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.48.
- 1.76Барселона — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.81ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Целе — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Обе команды нынче выглядят весьма выгодно, так что явно не будут отсиживаться в тылах.
Команда Луиса Энрике преуспевает в плане реализации, зато англичане в последнее время поднаторели в плане надежности тылов.
Ставка: Ничья за 5.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.55
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Базовый прогноз на матч ПСЖ — «Астон Вилла» с коэффициентами 1.81 и 3.00.