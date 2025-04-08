ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги Деклан РайсДеклан Райс переписал историю: «Арсенал» уничтожил «Реал» и сделал шаг в полуфинал Сергей Кирьяков«ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство». Кирьяков — о 23-м туре РПЛ, проблемах «Динамо» и шансах «Оренбурга» на выживание
    Все новости спорта

    На «Парк де Пренс» не будет победителя?

    ПСЖ — Астон Вилла: дерзкая ставка (к. 5.22) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма
    9 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 09 Апреля 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане проводят весьма яркий сезон. В предыдущем раунде Лиги чемпионов команда в серии пенальти одолела «Ливерпуль».

    При этом ПСЖ только что обеспечил себе чемпионский титул во Франции. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 22 (!) очка.

    ПСЖ — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Парижане минимально переиграли «Анже».

    До того команда в Кубке Франции одолела «Дюнкерк» (4:2). А вот поединок с «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (6:1).

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ли Кан Ин — травмирован. Маркиньос — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Парижане победили 6 раз кряду. Да и Усман Дембеле наколотил уже 7 мячей в Лиге чемпионов.

    Отлично вписался в игру команды Хвича Кварацхелия. Правда, грузин пока больше преуспевает в подыгрыше партнерам.

    И уж совсем очевидно, что ПСЖ будет активно атаковать. Команда Луиса Энрике постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они уверенно одолели «Брюгге» (3:1, 3:0).

    Причем «Астон Вилла» в своем чемпионате находится на 6 позиции. А вот забили «вилланы» 46 мячей в 31 матче АПЛ.

  • Либо сейчас, либо никогда. Анчелотти должен бросить «Реал» и уйти в сборную Бразилии
  • Карло Анчелотти снова связывают с работой в сборной Бразилии
  • 05/04/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Вилланы» переиграли «Ноттингем Форест» (2:1).

    А вот до того команда сумела одолеть «Брайтон» (3:0). Плюс чуть раньше «вилланы» легко расправились с «Престоном» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 5 побед. В них игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» ныне находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 8 своих последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду. Да и в кадровом плане у англичан ныне почти полная идиллия.

    Продуктивный сезон выдает опытный форвард Олли Уоткинс. На его счету 13 мячей в АПЛ и всего один в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Бирмингемцы способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Парижане победили 6 раз кряду, «вилланы» — 8

    • ПСЖ в среднем забивает чуть реже 3 голов за матч

    • «Астон Вилла» до последнего поединка не пропускала 2 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.22, а победа оппонента — в скромные 8.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.48.

    Прогноз: Обе команды нынче выглядят весьма выгодно, так что явно не будут отсиживаться в тылах.

    Команда Луиса Энрике преуспевает в плане реализации, зато англичане в последнее время поднаторели в плане надежности тылов.

    Ставка: Ничья за 5.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 6.55

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч ПСЖ — «Астон Вилла» с коэффициентами 1.81 и 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Альтмайер — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Рублев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серундоло — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джокович — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Махач — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Медведев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашеро — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Суонси — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ковентри — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСЖ — Астон Вилла: прогноз и ставка за 5.22, статистика, коэффициенты матча 09.04.202522:00. На «Парк де Пренс» не будет победителя?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры