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    «Леганес» и «Осасуна» забьют друг другу

    Леганес — Осасуна: 7 апреля 2025 года — прогноз и ставки на матч Ла Лиги

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    «Леганес»
    7 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Апреля 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в этом сезоне Примеры.

    В настоящий момент «пепинерос» имеют на своем счету 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

    Леганес — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Леганеса смог забить 28 мячей, а пропустил целых 46.

    Последние матчи: в прошлых турах леганесская команда проиграла «Реалу» (2:3), «Бетису» (2:3) и «Сельте» (1:2).

    До этого коллектив из пригорода Мадрида переиграл «Хетафе» (1:0), но крупно уступил «Реал Сосьедаду» (0:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также «Леганес» в феврале вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реалу» (2:3).

    Не сыграют: травмированы Борна Баришич и Энрик Франкеса. Дисквалифицирован — Оскар Родригес.

    Состояние команды: подопечные Борхи Хименеса в последнее время крайне неубедительны, поэтому и опустились в зону вылета. «Леганесу» непременно необходимо набирать очки, чтобы остаться в Примере.

    Сейчас «Леганес» только по дополнительным показателям уступает «Алавесу», поэтому вся борьба еще впереди.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: команда из Памплоны чувствует себя спокойно, но пока что еще не обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон.

    «Красные» за 29 туров смогли набрать 34 очка и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.

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    • Памплонский коллектив смог 33 раза поразить ворота соперника и целых 42 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх памплонцы сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0), но проиграли «Барселоне» (0:3) и «Хетафе» (1:2).

    До этого же команда из автономного сообщества Наварра поделила очки с «Валенсией» (3:3), однако уступила «Сельте» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Унаи Гарсия, Икер Муньос и Бриан Сарагоса.

    Состояние команды: в последнее время «Осасуна» выступает крайне неудачно. Именно по этому причине подопечные Висенте Морено опустились в турнирной таблице и уже находятся не так и далеко от зоны вылета.

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    Скорее всего, вылет «Осасуне» не грозит. По сути, команде достаточно добыть пару побед и тогда она точно останется в высшем дивизионе испанского футбола.

    Статистика для ставок

    • «Леганес» выиграл только 1 из последних 10 матчей

    • «Осасуна» не может выиграть на протяжении 8 матчей

    • в последней очной игре «Осасуна» и «Леганес» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Леганес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 3.00, а победа «Осасуны» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: обе команды выступают сейчас не ахти и являются примерно равными, поэтому высока вероятность ничейного исхода.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Прогноз: также поставим на то, что команды смогут поразить ворота друг друга в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

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