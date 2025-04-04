4 апреля в 30-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Кайсериспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: Аданцы уже оформил вылет из элиты. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

При этом «Адана Демирспор» потерял даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге. В графе «очки» у команды значится минус два.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Аданцы уступили «Сивасспору» (1:5).

До того команда потерпела поражение от «Самсунспора» (2:3). При этом чуть ранее она не уступила «Бодрумспору» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Адана Демирспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Дениз Донмезер — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Аданцы уступили дважды кряду. Да и настреляла команда всего 26 мячей в 27 поединках Суперлиги.

Матчи с «Кайсериспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Адана Демирспор» победил 1 раза при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Аданцы намерены доиграть чемпионат достойно.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Звёзды Анатолии» сражаются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайсериспор» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Звёзды Анатолии» переиграли «Хатайспор» (3:0).

До того команда минимально уступила «Газиантепу» (0:1). А вот поединок с «Истанбул Башакшехиром» принес викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Али Калдырым — травмирован.

Состояние команды: «Звёзды Анатолии» нынче находятся на подъеме. Команда вполне способна спастись от вылета из элиты.

При этом «Кайсериспор» относительно преуспевает в плане реализации. «Звёзды Анатолии» настреляли 32 мяча в 27 матчах чемпионата Турции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы бодаться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Звёзды Анатолии» намерены как можно скорее покинуть опасную зону.

Статистика для ставок

Аданцы уступили 2 раза подряд

«Адана Демирспор» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Кайсериспор» уже больше 10 лет не побеждает аданцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсериспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: Номинальные гости окрылены последним успехом, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

«Звёзды Анатолии» всеми силами бьются за выживание, однако и аданцы не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10