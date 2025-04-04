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    Адана Демирспор — Кайсериспор: прогноз ставки на 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Кайсериспор»
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    Абат Аймбетов
    4 апреля в 30-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Адана Демирспор» и «Кайсериспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Кайсериспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Апреля 2025 года

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •  Адана Демирспор 20:00 Кайсериспор

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: Аданцы уже оформил вылет из элиты. На данный момент команда занимает 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Адана Демирспор» потерял даже математические шансы на сохранение прописки в Суперлиге. В графе «очки» у команды значится минус два.

    Адана Демирспор — Кайсериспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Аданцы уступили «Сивасспору» (1:5).

    До того команда потерпела поражение от «Самсунспора» (2:3). При этом чуть ранее она не уступила «Бодрумспору» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Адана Демирспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Дениз Донмезер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аданцы уступили дважды кряду. Да и настреляла команда всего 26 мячей в 27 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Кайсериспором» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Адана Демирспор» победил 1 раза при 4 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Аданцы намерены доиграть чемпионат достойно.

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: «Звёзды Анатолии» сражаются за выживание. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайсериспор» лишь по дополнительным показателям отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 46 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Звёзды Анатолии» переиграли «Хатайспор» (3:0).

    До того команда минимально уступила «Газиантепу» (0:1). А вот поединок с «Истанбул Башакшехиром» принес викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайсериспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Али Калдырым — травмирован.

    Состояние команды: «Звёзды Анатолии» нынче находятся на подъеме. Команда вполне способна спастись от вылета из элиты.

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    При этом «Кайсериспор» относительно преуспевает в плане реализации. «Звёзды Анатолии» настреляли 32 мяча в 27 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы бодаться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Звёзды Анатолии» намерены как можно скорее покинуть опасную зону.

    Статистика для ставок

    • Аданцы уступили 2 раза подряд

    • «Адана Демирспор» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Кайсериспор» уже больше 10 лет не побеждает аданцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайсериспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Номинальные гости окрылены последним успехом, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    «Звёзды Анатолии» всеми силами бьются за выживание, однако и аданцы не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    Адана Демирспор — Кайсериспор: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 04.04.202520:00. Голевой обмен после перерыва?
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