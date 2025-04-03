Шагадам
Ахал
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» в 4 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:4 она уступила «Аркадагу».
До того команда расписала паритет с «Небитчи» (0:0). А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шагадам» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шагадам» мотивирован побороться за высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.
Матчи с «Ахалом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ахал» в 3 матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она минимально уступила «Алтын Асыру».
До того команда учинила разгром «Копетдагу» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Небитчи» (2:0).
При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» неплохо действует в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
При этом «Ахал» в двух последних очных поединках разгромил «Шагадам». В этих матчах команда настреляла 10 мячей.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за самые высокие места команда уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ахал» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.
Статистика для ставок
- «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Ахал» обыграл «Шагадам» в 5 последних очных поединках
- «Шагадам» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 3.70Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 3.20Ливерпуль — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.75Милан — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют ненадежные тылы, плюс традиционно неудачно противостоят «Ахалу».
Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25