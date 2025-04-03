3 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Ахал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» в 4 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:4 она уступила «Аркадагу».

До того команда расписала паритет с «Небитчи» (0:0). А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шагадам» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» мотивирован побороться за высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

Матчи с «Ахалом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ахал» в 3 матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она минимально уступила «Алтын Асыру».

До того команда учинила разгром «Копетдагу» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Небитчи» (2:0).

При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ахал» неплохо действует в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

При этом «Ахал» в двух последних очных поединках разгромил «Шагадам». В этих матчах команда настреляла 10 мячей.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за самые высокие места команда уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ахал» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

Статистика для ставок

«Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ахал» обыграл «Шагадам» в 5 последних очных поединках

«Шагадам» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют ненадежные тылы, плюс традиционно неудачно противостоят «Ахалу».

Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25