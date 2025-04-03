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    Шагадам — Ахал. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Ахал»
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    «Ахал»
    3 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Ахал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Ахал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 03 Апреля 2025 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 15:00 Ахал

    Ахал

  • Аннау
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» в 4 стартовых матчах разжился 7 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 6 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Со счетом 0:4 она уступила «Аркадагу».

    До того команда расписала паритет с «Небитчи» (0:0). А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шагадам» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» мотивирован побороться за высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

    Матчи с «Ахалом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только проблемы в обороне никуда не делись.

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ахал» в 3 матчах чемпионата набрал 6 очков. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она минимально уступила «Алтын Асыру».

    До того команда учинила разгром «Копетдагу» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Небитчи» (2:0).

    При этом «Ахал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ахал» неплохо действует в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

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    При этом «Ахал» в двух последних очных поединках разгромил «Шагадам». В этих матчах команда настреляла 10 мячей.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и побороться за самые высокие места команда уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Ахал» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Ахал» обыграл «Шагадам» в 5 последних очных поединках

    • «Шагадам» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева имеют ненадежные тылы, плюс традиционно неудачно противостоят «Ахалу».

    Ставка: Победа «Ахала» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    Шагадам — Ахал: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 03.04.202515:00. «Ахал» начнет без экивоков!
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