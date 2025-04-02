«Саутгемптон» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится в подвале турнирной таблицы и уже одной ногой в Чемпионшипе.

Команда пребывает на последней, 20-й позиции и на 17 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому спасти ее в элитном дивизионе может только невиданное чудо.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 29-го тура национального чемпионата «Святые» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

Перед этим в 28-м туре английского первенства коллектив снова проиграл, когда в чужих стенах был слабее без пяти минут чемпиона «Ливерпуля» с результатом 1:3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмирован — Беднарек, Харвуд-Беллис, Смоллбоун, Бри и Фрейзер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Саутгемптон» неизменно проигрывал.

Это сулит хозяевам низкие шансы как на три очка, так и на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Джо Арибо и Пол Онуачу — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с тремя голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 39 очками.

Команда занимает 12-ю позицию и на 12 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 22 пункта опережает зону вылета, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Англии «Орлы» на чужом поле разгромили «Фулхэм» (3:0) и вышли в следующий раунд.

Ранее в 28-м туре национального первенства коллектив в домашних стенах набрали три очка, когда в домашних стенах минимально обыграл «Ипсвич» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Дукуре и Риад, дисквалифицирован — Хьюз.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кристал Пэлас» неизменно выигрывал.

Данная форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество над соперником в классе.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Кристал Пэлас» не пропустил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.00, победа «Саутгемптона» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гости не пропускали, результативность соперника на своем поле может стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80