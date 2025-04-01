«Ноттингем Форест» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда пребывает на третьей позиции и на четыре балла отстает от второго «Арсенала», а также на семь очков опережают шестую строчку, которая не выводит в главный еврокубок.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертьфинала Кубка Англии клуб на выезде в серии пенальти одержал победу над «Брайтоном» (0:0).

Ранее в 29-м туре национального первенства «Лесники» в чужих стенах набрали три очка, когда в чужих стенах разобрались с одним из аутсайдеров «Ипсвичем» (4:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмирован — Крис Вуд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл (если учитывать неосновное время), а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, определенный подъем в игре и результатах соперника может им в этом помешать.

Крис Вуд, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 18-ю голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда набрала 37 очков и пребывает на 13-й позиции с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 20 пунктов от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Красные Дьяволы» на чужом поле разгромили «Лестер» (3:0).

Ранее в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы коллектив дома одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» (4:1), благодаря чему вышел в следующий раунд турнира.

Не сыграют: травмированы — Байындыр, Эванс, Хитон, Шоу, Диалло и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл в основное время при трех победах и четырех ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя мощь соперника, безусловно, может оставить их без очков.

Бруну Фернандеш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» выиграл не в основное время

в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «МЮ» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.50