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    Обыграет ли «Ноттингем Форест» «МЮ»?

    Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: Хозяева сохраняют мощную форму, но одолеют ли они воспрянувших гостей? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.88

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
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    Каллум Хадсон-Одои
    «Ноттингем Форест» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда пребывает на третьей позиции и на четыре балла отстает от второго «Арсенала», а также на семь очков опережают шестую строчку, которая не выводит в главный еврокубок.

    Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках четвертьфинала Кубка Англии клуб на выезде в серии пенальти одержал победу над «Брайтоном» (0:0).

    Ранее в 29-м туре национального первенства «Лесники» в чужих стенах набрали три очка, когда в чужих стенах разобрались с одним из аутсайдеров «Ипсвичем» (4:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Крис Вуд, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл (если учитывать неосновное время), а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, определенный подъем в игре и результатах соперника может им в этом помешать.

    Крис Вуд, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 18-ю голами.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда набрала 37 очков и пребывает на 13-й позиции с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 20 пунктов от зоны вылета.

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Красные Дьяволы» на чужом поле разгромили «Лестер» (3:0).

    Ранее в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы коллектив дома одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» (4:1), благодаря чему вышел в следующий раунд турнира.

    Не сыграют: травмированы — Байындыр, Эванс, Хитон, Шоу, Диалло и Лисандро Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл в основное время при трех победах и четырех ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя мощь соперника, безусловно, может оставить их без очков.

    Бруну Фернандеш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Ноттингем Форест» выиграл не в основное время

    • в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «МЮ» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

    Ставка: ничья за 3.50

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    Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 01.04.202522:00. Обыграет ли «Ноттингем Форест» «МЮ»?
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