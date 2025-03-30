Лилль
Ланс
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» активно сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Лилль» всего на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 26 матчах.
Лилль — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Нанту» (0:1).
До того команда не устояла перед дортмундской «Боруссией» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Монпелье» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лилль» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Итан Мбаппе — травмирован. Александро — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Доги» уступили в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 40 мячей в 26 поединках Лиги 1.
Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Джонатан Дэвид наколотил уже 14 мячей в чемпионате, и явно скажет свое веское слово.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» на 6 зачетных баллов отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кроваво-золотые» минимально одолели «Ренн».
До того команда переиграла «Марсель» (1:0). А вот поединок с «Гавром» завершился досадной коллизией (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Реми Ласкари — травмирован.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» крайне нестабильны. До последних двух побед команда уступила 4 раза кряду.
При этом «Ланс» не особо преуспевает в плане реализации. «Кроваво-золотые» настреляли 31 мяч в 26 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем на пару строчек вверх.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Кроваво-золотые» намерены преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Доги» проиграли в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Ланс» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.10Реал Мадрид — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Доги» максимально мотивированы подняться в зону еврокубков, так что явно будут активны в атаке.
«Лилль» явно способен прибавить, плюс намерен прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Победа «Лилля» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00