30 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Нант». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» нынче стоят на вылет. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Гавр» на 2 очка отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Лиону» (2:4).

До того команда не смогла переиграть «Сент-Этьен» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Лансу» (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Не сыграют: Янис Зуауи — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» не побеждали в 2 последних матчах. Да и настреляла команда лишь 26 мячей в 26 поединках Лиги 1.

Матчи с «Нантом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Канарейки» минимально одолели «Лилль».

До того команда уступила «Страсбуру» (0:1). А вот поединок с «Марселем» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Жан-Шарль Кастеллетто — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Канарейки» крайне нестабильны, но уже вырвались из зоны вылета. Да и пропускает команда в среднем значительно чаще гола за матч.

При этом «Нант» не особо преуспевает в плане реализации. «Канарейки» настреляли 29 мячей в 26 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы отдалиться от зоны вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канарейки» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Небесные» пропускают в среднем 2 мяча за матч

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Гавр» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Канарейки» максимально мотивированы отдалиться от зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.

«Небесные» имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.

Ставка: Победа «Нанта» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10