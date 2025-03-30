Гавр
Нант
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» нынче стоят на вылет. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
При этом «Гавр» на 2 очка отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 26 матчах.
Гавр — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Лиону» (2:4).
До того команда не смогла переиграть «Сент-Этьен» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Лансу» (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Не сыграют: Янис Зуауи — травмирован.
Состояние команды: «Небесные» не побеждали в 2 последних матчах. Да и настреляла команда лишь 26 мячей в 26 поединках Лиги 1.
Матчи с «Нантом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Нант» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Канарейки» минимально одолели «Лилль».
До того команда уступила «Страсбуру» (0:1). А вот поединок с «Марселем» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Жан-Шарль Кастеллетто — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Канарейки» крайне нестабильны, но уже вырвались из зоны вылета. Да и пропускает команда в среднем значительно чаще гола за матч.
При этом «Нант» не особо преуспевает в плане реализации. «Канарейки» настреляли 29 мячей в 26 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы отдалиться от зоны вылета.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канарейки» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Небесные» пропускают в среднем 2 мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Гавр» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.03Динамо — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Канарейки» максимально мотивированы отдалиться от зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.
«Небесные» имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.
Ставка: Победа «Нанта» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10