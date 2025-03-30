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    Три очка для «канареек»?

    Гавр — Нант: ставка на Лигу 1 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Нант»
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    «Нант»
    30 марта в 27-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Нант». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Марта 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 18:15 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» нынче стоят на вылет. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Гавр» на 2 очка отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей в 26 матчах.

    Гавр — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Лиону» (2:4).

    До того команда не смогла переиграть «Сент-Этьен» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Лансу» (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Гавр» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: Янис Зуауи — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» не побеждали в 2 последних матчах. Да и настреляла команда лишь 26 мячей в 26 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Нантом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нант» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 43 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Канарейки» минимально одолели «Лилль».

    До того команда уступила «Страсбуру» (0:1). А вот поединок с «Марселем» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Жан-Шарль Кастеллетто — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Канарейки» крайне нестабильны, но уже вырвались из зоны вылета. Да и пропускает команда в среднем значительно чаще гола за матч.

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    При этом «Нант» не особо преуспевает в плане реализации. «Канарейки» настреляли 29 мячей в 26 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы отдалиться от зоны вылета.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Канарейки» намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Небесные» пропускают в среднем 2 мяча за матч

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Гавр» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Канарейки» максимально мотивированы отдалиться от зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.

    «Небесные» имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.

    Ставка: Победа «Нанта» за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

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    Гавр — Нант: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 30.03.202518:15. Три очка для «канареек»?
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