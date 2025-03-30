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    Арсенал Тула — Торпедо: прогноз на Первую лигу 30 марта 2025 года

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    Олег Кононов
    30 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Торпедо». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 30 Марта 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 15:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки уже вряд ли зацепятся за стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Арсенал» Тула на 10 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

    Арсенал Тула — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Туляки не дали себя обыграть «Уралу» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Чайкой» (0:0). При этом чуть ранее она дала бой новороссийскому «Черноморцу» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Туляки слишком зачастили с сухими ничьими. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Тула по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Канониры» мотивированы победить впервые за 2 месяца.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» на 5 очков отстает от лидера дивизиона. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Торпедовцы расписали мировую с «Родиной» (0:0).

    До того команда минимально переиграла «Нефтехимик». А вот поединок с «Уфой» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы весенний цикл проводят явно хуже ожиданий. Зато команда Олега Кононова не пропускает 3 матча кряду.

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    При этом «Торпедо» имеет сильнейшую атаку в лиге. Торпедовцы настреляли 40 мячей в 25 матчах второго по рангу дивизиона страны.

    Все никак не может открыть счет своим голам за клуб Александр Юшин. Форвард в нынешнем сезоне настрелял 8 мячей в составе «Родины».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Торпедовцы намерены оторваться от «Сочи», «Черноморца» Нв и «Урала».

    Статистика для ставок

    • Обе команды не пропускают 3 матча кряду

    • «Арсенал» Тула не побеждает уже 2 месяца

    • Торпедовцы атакуют мощнее всех в лиге — 40 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.

    Прогноз: Обе команды весьма неплохо обороняются, так что вряд ли стоит ждать от высокой атакующей активности.

    И те, и другие весной не блещут стабильностью, да и торпедовцы после зимней паузы явно сбавили обороты.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержит команда Кононова.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.56

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    Арсенал Тула — Торпедо: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 30.03.202516:00. В Туле не будет победителя
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