30 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Торпедо». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки уже вряд ли зацепятся за стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

При этом «Арсенал» Тула на 10 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 25 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Туляки не дали себя обыграть «Уралу» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Чайкой» (0:0). При этом чуть ранее она дала бой новороссийскому «Черноморцу» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Арсенал» Тула забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Туляки слишком зачастили с сухими ничьими. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Тула по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Канониры» мотивированы победить впервые за 2 месяца.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» на 5 очков отстает от лидера дивизиона. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Торпедовцы расписали мировую с «Родиной» (0:0).

До того команда минимально переиграла «Нефтехимик». А вот поединок с «Уфой» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы весенний цикл проводят явно хуже ожиданий. Зато команда Олега Кононова не пропускает 3 матча кряду.

При этом «Торпедо» имеет сильнейшую атаку в лиге. Торпедовцы настреляли 40 мячей в 25 матчах второго по рангу дивизиона страны.

Все никак не может открыть счет своим голам за клуб Александр Юшин. Форвард в нынешнем сезоне настрелял 8 мячей в составе «Родины».

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Торпедовцы намерены оторваться от «Сочи», «Черноморца» Нв и «Урала».

Статистика для ставок

Обе команды не пропускают 3 матча кряду

«Арсенал» Тула не побеждает уже 2 месяца

Торпедовцы атакуют мощнее всех в лиге — 40 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.39.

Прогноз: Обе команды весьма неплохо обороняются, так что вряд ли стоит ждать от высокой атакующей активности.

И те, и другие весной не блещут стабильностью, да и торпедовцы после зимней паузы явно сбавили обороты.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победу одержит команда Кононова.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.56