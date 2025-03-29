29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Дженоа». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: после 29 туров «Ювентус» идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А с 52 очками.

Последние матчи: в 29-м туре «Ювентус» разгромно проиграл в гостях «Фиорентине» со счетом 0:3. Команда не заслуживала такого результата, она играла не намного хуже, но у соперника залетело абсолютно все. Справедливости ради сказать, туринцы были все-таки очень слабы на протяжении 90 минут. В итоге этот матч стал последним для Тиагу Мотты во главе «старой синьоры», он был отправлен в отставку.

Ранее была домашняя неудача с «Аталантой» (0:4) и успех с «Вероной» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бремер (з), Кабаль (з), Дуглас Луис (п), Милик (п), под вопросом выход Камбьязо (з).

Состояние команды: «Ювентус» не потерял пока шансы пробиться в ЛЧ на следующий сезон, но игра команды оставляла удручающее впечатление в последнее время. Мотта постоянно тасовал сочетания защитников, что в нормальном топ-клубе не принято. Многие футболисты не понимали, что от них требуется, отсюда нервозность и череда ошибок.

Теперь во главе команда стал Игор Тудор, который провел много сезонов в качестве игрока туринцев и является неплохим тренером, но со сложным характером. Последний его приход в «Лацио» закончился уходом через пару месяцев из-за разногласия с руководством.

«Дженоа»

Турнирное положение: сейчас «Дженоа» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 35 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: игра против «Лечче» сложилась для дружины Патрика Вийера удачно и закончилась победой со счетом 2:1. Уже к перерыву дублем отметился один из главных талантов итальянского футбола Фабио Миретти, оказавшийся совсем ненужным Мотте в «Ювентусе». «Лечче» смог лишь ответить голом в середине второго тайма, но на большее их не хватило.

До этого были ничьи в гостях с «Кальяри» (1:1) и «Эмполи» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Мартин (з), травмированы — Бани (з), Балотелли (н), под сомнением выход Миретти (п), Мессиас (п), Корне (п).

Состояние команды: после прихода Вийера «Дженоа» прочно закрепился в середине турнирной таблицы и полностью обезопасил себя от угрозы вылета из Серии А.

При французском специалисте команда заиграла намного увереннее, стала играть в более атакующий футбол, но все равно проблем у нее предостаточно, которые периодически возникают в матчах против более классных соперников.

Статистика для ставок

В первом круге «Ювентус» победил в гостях (3:0)

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл дома (2:0), но проиграл на выезде (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,55, а на «Дженоа» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

Прогноз: все команды Игора Тудора («Лацио», «Марсель» и другие) играли в атакующий и местами в авантюрный футбол с высокой линией обороны и постоянным прессингом на всех участках поля. Смена тренера, тем более, непонятного для многих игроков «Ювентуса» Мотты несет позитивную атмосферу и воодушевление на первых порах.

Подбор футболистов «Ювентуса» в атакующей линии очень силен, наверняка вернется Влахович, которого задвинул Мотта. Звездам туринцам надо просто особо не мешать и дать свободу, поэтому ждем голы.

Основная ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1,80.

Прогноз: хозяева намного сильнее и стоит смысл рискнуть, заиграв их победу с общим тоталом больше 2,5.

Дополнительная ставка: победа «Ювентуса» плюс тотал больше 2,5 за 2,80.