ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Рубин»22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином» Джон ДжонсТяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25
    Все новости спорта

    «Ювентус» получит победный импульс от смены тренера

    Ювентус — Дженоа: ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Италии 29 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Дженоа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Тудор возглавил туринцев
    29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Дженоа». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 29 Марта 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 20:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: после 29 туров «Ювентус» идет на пятом месте в турнирной таблице Серии А с 52 очками.

    Последние матчи: в 29-м туре «Ювентус» разгромно проиграл в гостях «Фиорентине» со счетом 0:3. Команда не заслуживала такого результата, она играла не намного хуже, но у соперника залетело абсолютно все. Справедливости ради сказать, туринцы были все-таки очень слабы на протяжении 90 минут. В итоге этот матч стал последним для Тиагу Мотты во главе «старой синьоры», он был отправлен в отставку.

    Ювентус — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Ранее была домашняя неудача с «Аталантой» (0:4) и успех с «Вероной» (2:0).

  • Упрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора
  • Сможет ли задержаться хорватский специалист в туринском клубе?
  • 24/03/2025

    • Не сыграют: травмированы — Бремер (з), Кабаль (з), Дуглас Луис (п), Милик (п), под вопросом выход Камбьязо (з).

    Состояние команды: «Ювентус» не потерял пока шансы пробиться в ЛЧ на следующий сезон, но игра команды оставляла удручающее впечатление в последнее время. Мотта постоянно тасовал сочетания защитников, что в нормальном топ-клубе не принято. Многие футболисты не понимали, что от них требуется, отсюда нервозность и череда ошибок.

    Теперь во главе команда стал Игор Тудор, который провел много сезонов в качестве игрока туринцев и является неплохим тренером, но со сложным характером. Последний его приход в «Лацио» закончился уходом через пару месяцев из-за разногласия с руководством.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: сейчас «Дженоа» располагается на 12-й позиции в таблице Серии А с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: игра против «Лечче» сложилась для дружины Патрика Вийера удачно и закончилась победой со счетом 2:1. Уже к перерыву дублем отметился один из главных талантов итальянского футбола Фабио Миретти, оказавшийся совсем ненужным Мотте в «Ювентусе». «Лечче» смог лишь ответить голом в середине второго тайма, но на большее их не хватило.

    До этого были ничьи в гостях с «Кальяри» (1:1) и «Эмполи» (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Мартин (з), травмированы — Бани (з), Балотелли (н), под сомнением выход Миретти (п), Мессиас (п), Корне (п).

    Состояние команды: после прихода Вийера «Дженоа» прочно закрепился в середине турнирной таблицы и полностью обезопасил себя от угрозы вылета из Серии А.

    При французском специалисте команда заиграла намного увереннее, стала играть в более атакующий футбол, но все равно проблем у нее предостаточно, которые периодически возникают в матчах против более классных соперников.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ювентус» победил в гостях (3:0)

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

    • В позапрошлом сезоне «Ювентус» выиграл дома (2:0), но проиграл на выезде (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,55, а на «Дженоа» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

    Прогноз: все команды Игора Тудора («Лацио», «Марсель» и другие) играли в атакующий и местами в авантюрный футбол с высокой линией обороны и постоянным прессингом на всех участках поля. Смена тренера, тем более, непонятного для многих игроков «Ювентуса» Мотты несет позитивную атмосферу и воодушевление на первых порах.

    Подбор футболистов «Ювентуса» в атакующей линии очень силен, наверняка вернется Влахович, которого задвинул Мотта. Звездам туринцам надо просто особо не мешать и дать свободу, поэтому ждем голы.

    Основная ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1,80.

    Прогноз: хозяева намного сильнее и стоит смысл рискнуть, заиграв их победу с общим тоталом больше 2,5.

    Дополнительная ставка: победа «Ювентуса» плюс тотал больше 2,5 за 2,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  4.56
  • Прогноз на матч Каролина — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бруклин — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ювентус — Дженоа: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 29.03.202520:00. «Ювентус» получит победный импульс от смены тренера
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры