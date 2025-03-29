29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Эмполи». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Эмполи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» в чемпионате Италии находится на 13-м месте. У клуба 29 набранных очков.

К текущему моменту «Комо» одержал 7 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Команда забила 35 голов и пропустила 46 мячей.

Последние матчи: «Комо» в марте провел три матча. Клуб уступил «Роме» и «Милану», а также сыграл вничью с «Венецией».

«Комо» не побеждает с 23 февраля. Тогда команда в родных стенах взяла верх над «Наполи» со счетом 2:1.

Не сыграют: Алли, Досена, Пас.

Состояние команды: «Комо» находится не так далеко от зоны вылета. В оставшихся матчах сезона команда приложит максимум усилий, чтобы поскорее решить вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе.

В 2025 году «Комо» в шести домашних матчах одержал две победы. В родных стенах команде удалось победить «Удинезе» (4:1) и «Наполи» (2:1).

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» располагается в зоне вылета. Клуб находится на 12-й позиции в таблице. В активе команды 22 очка по итогам 29 матчей.

«Эмполи» одержал 4 победы, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: «Эмполи» в марте провел три матча. В текущем месяце у команды не было ни одной победы.

Ранее «Эмполи» уступил «Роме» и «Торино», а также сыграл вничью с «Дженоа». У команды проблемы в атаке. «Эмполи» в трех встречах забил лишь один гол.

Не сыграют: Хаас, Пеллегри, Сазонов, Журковски.

Состояние команды: «Эмполи» надо срочно исправлять ситуацию. Команда рискует по итогам текущего сезона вылететь в Серию В.

В первом круге «Эмполи» дома одолел «Комо» со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. «Эмполи» плохо играет на выезде. Последний раз клуб выигрывал в гостях еще в декабре 2024 года, когда взял верх над «Вероной» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

В 2025 году «Комо» в шести домашних матчах одержал две победы

«Эмполи» в марте еще ни разу не выиграл

В первом круге «Эмполи» дома одолел «Комо» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Комо» дают 1.76, а на «Эмполи» — 5.68, ничью букмекеры оценивают в 3.40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: У «Комо» есть шанс улучшить ситуацию и взять три очка. Хозяева постараются действовать первым номером и добьются победы.

Ставка: победа «Комо» за 1.76.

Прогноз: Гости находятся в плохой форме, к тому же у «Эмполи» проблемы в атаке. Скорее всего, в предстоящей встрече команды не обменяются голами.

Ставка: обе не забьют за 1.85.