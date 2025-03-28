В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 28 марта и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 56 очков и борется за то, чтобы отстоять чемпионское звание.

Команда находится на второй позиции с отставанием в шесть очков от лидера «Баварии», а также с отрывом в 11 баллов от третьего в таблице «Майнца».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал драматичную победу над «Штутгартом» (4:3).

Перед этим коллектив в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл той же «Баварии», из-за чего прекратил выступления в главном еврокубке.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Вирц, Эрмосо, Террье и Белосьян, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Байер» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, перспективы набрать три очка все же немалы.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 17-ю голами.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 18 очков и отчаянно борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 17-й позиции в зоне вылета с отставанием в семь очков от спасительного 15-го места, а также в один балл — от зоны плей-офф за выживание в первой Бундеслиге (16-е место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своем поле разгромил заштатный «Пройсен Мюнстер» (4:2).

Перед этим в 26-м туре чемпионата страны клуб с результатом 1:3 в домашних стенах потерпел крупное поражение от франкфуртского «Айнтрахта».

Не сыграют: травмированых и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Бохум» проиграл лишь дважды при трех победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, такая задача сложна, если учесть преимущество в классе соперника, а также фактор чужого поля.

Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Байера» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Бохума» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Бохум» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.10, победа «Бохума» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.65.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников, фактор результативности аутсайдера игры должна сыграть свою роль.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Бохума».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.18