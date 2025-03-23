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    Молодые россияне совершат блицкриг

    Колумбия (U20) — Россия (U21). Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия (U20) — Россия (U21)
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    Молодежная сборная России
    23 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия (U20) и Россия (U21). Начало игры — в 23:55 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия (U20) — Россия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Колумбия (U20)

    Турнирное положение: Колумбийцы неплохо выступили в последнем Южноамериканском чемпионате своей возрастной категории. В своем секстете они финишировали на 3 месте.

    При этом Колумбия (U20) в 5 матчах набрала 9 очков. Причем в тех поединках команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Колумбийцы переиграли своих уругвайских одногодок (3:1).

    При этом чуть ранее колумбийцы одолели чилийцев (3:1). А вот поединок с Аргентиной завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Колумбия (U20) разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Колумбийцы прилично выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    При этом Колумбия (U20) победила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда забивала по 3 мяча в ворота соперников.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Колумбийцы явно не боятся российской молодежки.

    Россия (U21)

    Турнирное положение: Молодые россияне традиционно крепки. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    Причем Россия (U21) в этих поединках пропустила всего 1 раз. Да и в плане реализации молодежка явно способна прибавить.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Россия (U21) переиграла «Флуминенсе» (U21) (2:1).

    До того команда нанесла поражение китайским сверстникам (1:0). Да и первая встреча с теми же китайцами завершилась уверенной викторией (6:0).

    Вообще же, Россия (U21) в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе молодые россияне выглядят весьма уверенно. Хотя, конечно, официальных матчей команде явно недостает.

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    К слову, последний раз россияне проиграли еще в ноябре позапрошлого года. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

    Имея весьма приличный по именам состав, Россия (U21) постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Перспективный форвард Александр Кокшаров наверняка проявит свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • Молодые россияне победили в 4 своих последних матчах

    • Колумбия (U20) победила в 2 последних поединках

    • Российская молодежка не проигрывает уже полтора года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.03.

    Прогноз: Молодые россияне выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева не столь стабильны, да и россияне весьма сильны в плане реализации.

    Ставка: Победа России (U21) в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

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    Колумбия (U20) — Россия (U21): прогноз и ставка за 2.48, статистика, коэффициенты матча 23.03.202523:55. Молодые россияне совершат блицкриг
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