Колумбия (U20)
Турнирное положение: Колумбийцы неплохо выступили в последнем Южноамериканском чемпионате своей возрастной категории. В своем секстете они финишировали на 3 месте.
При этом Колумбия (U20) в 5 матчах набрала 9 очков. Причем в тех поединках команда пропустила 4 мяча.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Колумбийцы переиграли своих уругвайских одногодок (3:1).
При этом чуть ранее колумбийцы одолели чилийцев (3:1). А вот поединок с Аргентиной завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах Колумбия (U20) разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Колумбийцы прилично выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
При этом Колумбия (U20) победила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда забивала по 3 мяча в ворота соперников.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Колумбийцы явно не боятся российской молодежки.
Россия (U21)
Турнирное положение: Молодые россияне традиционно крепки. Команда победила в 4 своих последних матчах.
Причем Россия (U21) в этих поединках пропустила всего 1 раз. Да и в плане реализации молодежка явно способна прибавить.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Россия (U21) переиграла «Флуминенсе» (U21) (2:1).
До того команда нанесла поражение китайским сверстникам (1:0). Да и первая встреча с теми же китайцами завершилась уверенной викторией (6:0).
Вообще же, Россия (U21) в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе молодые россияне выглядят весьма уверенно. Хотя, конечно, официальных матчей команде явно недостает.
К слову, последний раз россияне проиграли еще в ноябре позапрошлого года. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.
Имея весьма приличный по именам состав, Россия (U21) постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Перспективный форвард Александр Кокшаров наверняка проявит свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- Молодые россияне победили в 4 своих последних матчах
- Колумбия (U20) победила в 2 последних поединках
- Российская молодежка не проигрывает уже полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.03.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.10Германия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.85Грузия — Армения: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Молодые россияне выглядят сильнее соперника, и явно сразу будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева не столь стабильны, да и россияне весьма сильны в плане реализации.
Ставка: Победа России (U21) в 1 тайме за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.71