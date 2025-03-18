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    Победителя не будет?!

    «Сан-Мартин» Сан-Хуан — «Платенсе». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Мартин» Сан-Хуан — «Платенсе»
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    «Сан-Мартин» Сан-Хуан
    18 марта в 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сан-Мартин» Сан-Хуан и «Платенсе». Начало игры — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Мартин» Сан-Хуан — «Платенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Сан-Мартин» Сан-Хуан

    Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Сан-Мартин» Сан-Хуан набрал 6 очков в 9 турах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Велес Сарсфилдом» завершился коллизией (0:1).

    До того команда сумела обыграть «Бельграно» (3:1). При этом чуть ранее она была обыграна «Ривер Плейтом» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сан-Мартин» Сан-Хуан забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Эстебан Бургос, Лаутаро Эскаланте — травмированы. Марко Якобеллис — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сан-Мартин» Сан-Хуан крайне слабо атакует. Команда настреляла 4 мяча в 9 поединках аргентинского чемпионата.

    Матчи с «Платенсе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сан-Мартин» Сан-Хуан победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда еще поборется за попадание в первую восьмерку.

    «Платенсе»

    Турнирное положение: «Платенсе» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Платенсе» в 9 матчах чемпионата набрал всего 10 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Платенсе» переиграл «Архентино де Кильмес» (2:0).

    До того команда не уступила «Ланусу» (0:0). А вот поединок с «Дефенсой и Хустисией» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Платенсе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Джонатан Бай, Хуан Саборидо — травмированы.

    Состояние команды: «Платенсе» ныне крайне нестабилен. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

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    При этом «Платенсе» вполне способна сохранить место в топ-8. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и мотивация закрепиться в заветной восьмерке огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче, у оппонента огромные проблемы в плане созидания.

    Статистика для ставок

    • «Платенсе» не проигрывал в 2 последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Сан-Мартин» Сан-Хуан уже 16 лет не проигрывает «Платенсе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Мартин» Сан-Хуан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.88. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.60 и 1.29.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно намерены закрепиться в топ-8.

    «Сан-Мартин» Сан-Хуан мотивирован улучшить свое турнирное положение, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Ничья за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.60

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    «Сан-Мартин» Сан-Хуан — «Платенсе»: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 18.03.202503:15. Победителя не будет?!
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