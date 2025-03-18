18 марта в 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сан-Мартин» Сан-Хуан и «Платенсе». Начало игры — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Мартин» Сан-Хуан — «Платенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Мартин» Сан-Хуан

Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Сан-Мартин» Сан-Хуан набрал 6 очков в 9 турах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Велес Сарсфилдом» завершился коллизией (0:1).

До того команда сумела обыграть «Бельграно» (3:1). При этом чуть ранее она была обыграна «Ривер Плейтом» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сан-Мартин» Сан-Хуан забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Эстебан Бургос, Лаутаро Эскаланте — травмированы. Марко Якобеллис — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Мартин» Сан-Хуан крайне слабо атакует. Команда настреляла 4 мяча в 9 поединках аргентинского чемпионата.

Матчи с «Платенсе» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сан-Мартин» Сан-Хуан победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда еще поборется за попадание в первую восьмерку.

«Платенсе»

Турнирное положение: «Платенсе» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Платенсе» в 9 матчах чемпионата набрал всего 10 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Платенсе» переиграл «Архентино де Кильмес» (2:0).

До того команда не уступила «Ланусу» (0:0). А вот поединок с «Дефенсой и Хустисией» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Платенсе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Джонатан Бай, Хуан Саборидо — травмированы.

Состояние команды: «Платенсе» ныне крайне нестабилен. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Платенсе» вполне способна сохранить место в топ-8. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и мотивация закрепиться в заветной восьмерке огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем паче, у оппонента огромные проблемы в плане созидания.

Статистика для ставок

«Платенсе» не проигрывал в 2 последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Сан-Мартин» Сан-Хуан уже 16 лет не проигрывает «Платенсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Мартин» Сан-Хуан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.88. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 3.60 и 1.29.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно намерены закрепиться в топ-8.

«Сан-Мартин» Сан-Хуан мотивирован улучшить свое турнирное положение, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Ничья за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.60