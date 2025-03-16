Хайденхайм
Хольштайн
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Скромный клуб сражается за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами при 51 пропущенном в свои ворота.
Хайденхайм — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).
А вот до того команда уступила «Боруссии» М (0:3). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.
Матчи с «аистами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» по 2 раза победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хайденхайм» обязан рисковать, дабы оттолкнуться от дна таблицы.
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Аисты» борются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Хольштайн» довольно неплохо атакует, отличившись 37 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 61 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела довольно успешно. «Аисты» расписали мировую со «Штутгартом» (2:2).
До того команда с трудом переиграла «Унион» (1:0). А вот поединок с «Байером» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аисты» не проигрывали в 2 последних матчах. Да и отставание от стыковой 16 позиции составляет всего 3 очка.
При этом «Хольштайн» имеет крайне ненадежные тылы. В среднем команда пропускает более 2 мячей за матч.
Отличный сезон проводит Сюто Матино. Японский форвард настрелял 7 мячей в текущем чемпионате Германии.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Аисты» явно намерены до последнего биться за выживание.
Статистика для ставок
- «Хольштайн» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч
- «Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках
- «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.
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Прогноз: Номинальные хозяева постараются оттолкнуться от дна таблицы, и уж точно будут активны в атаке.
«Аисты» в нынешнем чемпионате слишком часто пропускают, да и вообще не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Хайденхайма» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.77