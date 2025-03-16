16 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Хольштайн». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Хольштайн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Скромный клуб сражается за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами при 51 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).

А вот до того команда уступила «Боруссии» М (0:3). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

Матчи с «аистами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хайденхайм» обязан рисковать, дабы оттолкнуться от дна таблицы.

«Хольштайн»

Турнирное положение: «Аисты» борются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хольштайн» довольно неплохо атакует, отличившись 37 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 61 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела довольно успешно. «Аисты» расписали мировую со «Штутгартом» (2:2).

До того команда с трудом переиграла «Унион» (1:0). А вот поединок с «Байером» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аисты» не проигрывали в 2 последних матчах. Да и отставание от стыковой 16 позиции составляет всего 3 очка.

При этом «Хольштайн» имеет крайне ненадежные тылы. В среднем команда пропускает более 2 мячей за матч.

Отличный сезон проводит Сюто Матино. Японский форвард настрелял 7 мячей в текущем чемпионате Германии.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Аисты» явно намерены до последнего биться за выживание.

Статистика для ставок

«Хольштайн» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

«Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

Прогноз: Номинальные хозяева постараются оттолкнуться от дна таблицы, и уж точно будут активны в атаке.

«Аисты» в нынешнем чемпионате слишком часто пропускают, да и вообще не блещут стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Хайденхайма» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.77