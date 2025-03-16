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    Оттолкнется ли «Хайденхайм» от дна?

    «Хайденхайм» — «Хольштайн». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 марта 2025 года

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    «Хайденхайм»
    16 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Хольштайн». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Хольштайн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Марта 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 19:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Скромный клуб сражается за выживание в элите. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» на 9 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 28 забитыми мячами при 51 пропущенном в свои ворота.

    Хайденхайм — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» расписал мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).

    А вот до того команда уступила «Боруссии» М (0:3). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 паритета. В этих поединках «Хайденхайм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках. Да и по игре команда нынче выглядит не столь монолитно.

    Матчи с «аистами» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Хайденхайм» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Хайденхайм» обязан рисковать, дабы оттолкнуться от дна таблицы.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» борются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хольштайн» довольно неплохо атакует, отличившись 37 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 61 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела довольно успешно. «Аисты» расписали мировую со «Штутгартом» (2:2).

    До того команда с трудом переиграла «Унион» (1:0). А вот поединок с «Байером» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аисты» не проигрывали в 2 последних матчах. Да и отставание от стыковой 16 позиции составляет всего 3 очка.

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    При этом «Хольштайн» имеет крайне ненадежные тылы. В среднем команда пропускает более 2 мячей за матч.

    Отличный сезон проводит Сюто Матино. Японский форвард настрелял 7 мячей в текущем чемпионате Германии.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Аисты» явно намерены до последнего биться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Хольштайн» в среднем пропускает больше 2 мячей за матч

    • «Хайденхайм» не побеждал в 5 своих последних поединках

    • «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 3.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

    Прогноз: Номинальные хозяева постараются оттолкнуться от дна таблицы, и уж точно будут активны в атаке.

    «Аисты» в нынешнем чемпионате слишком часто пропускают, да и вообще не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Хайденхайма» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.77

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    «Хайденхайм» — «Хольштайн»: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 16.03.202519:30. Оттолкнется ли «Хайденхайм» от дна?
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