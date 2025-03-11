11 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» прошедший сезон провел весьма продуктивно. Команда в итоге заняла 3 место в турнирной таблице.

При этом «Мурас Юнайтед» отличился 50 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. В стартовом туре нового чемпионата она разгромила «Алгу» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Лишеню» (1:0). При этом чуть ранее она уступила «Борацу» Баня-Лука (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за чемпионский титул.

Матчи с «Абдыш-Ата» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мурас Юнайтед» победил 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» минувший чемпионат провела блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Абдыш-Ата» набрал 69 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч — всего 15 мячей.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она легко переиграла «Илбирс» (2:0).

До того команда с минимальным счетом одолела «Арджеш». А вот еще раньше она уверенно победила «Талант» (2:0).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках победила 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» явно будет побороться за чемпионство. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма выгодно.

При этом «Абдыш-Ата» победил в 3 своих последних поединках. Причем не пропускает команда уже 4 матча кряду.

В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках по разу обыграла и уступила «Мурас Юнайтед». Так что настрой на матч с потенциальным конкурентом наверняка будет подобающим.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Абдыш-Ата» намерен как можно скорее запрыгнуть на первую строчку.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» победил в 2 последних поединках

«Абдыш-Ата» не пропускает 4 матчах кряду

«Абдыш-Ата» победила в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 4.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.43.

Прогноз: «Абдыш-Ата» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же мотивированы забраться на вершину турнирной таблицы.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46