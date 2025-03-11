ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Спартак»«Рубин» переиграл «Спартак»: дубль Даку, шедевр Барко с пенальти и двойное удаление «Реал»«Реал» лениво обыграл «Райо Вальекано». «Атлетико» падает на третью строчку «Наполи» — «Фиорентина» «Наполи» со скрипом обыграл «Фиорентину». Конте преследует «Интер»
    Все новости спорта

    «Абдыш-Ата» начнет без увертюр

    «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 11 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Абдыш-Ата»
    11 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 11 Марта 2025 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 16:30 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» прошедший сезон провел весьма продуктивно. Команда в итоге заняла 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Мурас Юнайтед» отличился 50 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. В стартовом туре нового чемпионата она разгромила «Алгу» (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Лишеню» (1:0). При этом чуть ранее она уступила «Борацу» Баня-Лука (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за чемпионский титул.

    Матчи с «Абдыш-Ата» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Мурас Юнайтед» победил 1 раз при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» минувший чемпионат провела блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Абдыш-Ата» набрал 69 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч — всего 15 мячей.

  • «Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой
  • Манчестерский клуб снова теряет очки и ставит под угрозу выход в Лигу чемпионов
  • 08/03/2025

    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. Дома она легко переиграла «Илбирс» (2:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Арджеш». А вот еще раньше она уверенно победила «Талант» (2:0).

    При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках победила 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» явно будет побороться за чемпионство. Да и состав команды по местным меркам выглядит весьма выгодно.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Абдыш-Ата» победил в 3 своих последних поединках. Причем не пропускает команда уже 4 матча кряду.

    В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках по разу обыграла и уступила «Мурас Юнайтед». Так что настрой на матч с потенциальным конкурентом наверняка будет подобающим.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Абдыш-Ата» намерен как можно скорее запрыгнуть на первую строчку.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» победил в 2 последних поединках

    • «Абдыш-Ата» не пропускает 4 матчах кряду

    • «Абдыш-Ата» победила в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 4.91.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.43.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же мотивированы забраться на вершину турнирной таблицы.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Панджшер — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Балтика — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Эстеглаль Тегеран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бургос — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мурас Юнайтед» — «Абдыш-Ата»: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 11.03.202516:30. «Абдыш-Ата» начнет без увертюр
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры