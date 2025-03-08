«Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой

«Форест» ждал момента, а «Сити» искал ключи
Гвардиола выбрал, наверное, лучший из возможных вариантов. Холанн на острие, Савиньо и Доку по флангам, Фоден — в роли десятки.
«Сити» сразу забрал мяч и занял территорию «Фореста». Владение под 80%, короткие передачи, быстрые смены направления атак — казалось, всё идёт по привычному сценарию. Но вот только моменты не рождались.
Проблема «Сити» заключалась в том, что «Форест» не оставлял свободных зон. Нуну Эшпириту Санту выстроил плотную линию обороны, насыщенную центр и заставлял гостей разыгрывать мяч по периметру.
Голкипер хозяев Матс Селс не сталкивался с большими проблемами. Первый удар в створ нанёс Рико Льюис, но он получился слишком прямолинейным — кипер легко справился. Доку и Савиньо пробовали придумывать на флангах, однако, как и очень часто в этом сезоне, упирались в защитников.
«Форест» в первом тайме не слишком думал об атаке. Команда Санту ждала свой шанс и терпеливо сдерживала натиск. А трибуны тем временем грезили Лигой чемпионов. Новый формат турнира открывает дополнительные квоты для АПЛ, и если в чемпионате всё сложится удачно, даже восьмое-девятое место может дать еврокубковый билет.
Переломный момент: «Форест» почувствовал вкус крови
После перерыва игра стала живее. «Форест» начал выбираться в контратаки, пользуясь тем, что «Сити» раскрылся ещё больше.
Первый тревожный звонок для гостей прозвучал, когда Николас Домингеc едва не забил сумасшедший гол. Он замыкал навес с правого фланга и пробил с острого угла в стиле ван Бастена, но Эдерсон успел среагировать.
Затем вышел на авансцену Хадсон-Одои. Сначала его удар из пределов штрафной прошил оборону «Сити», но в последний момент Эдерсон кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. Это был уже явный сигнал: у хозяев есть шансы.
Пока Гвардиола у бровки буквально закипал от негодования, его команда всё больше теряла контроль. Не помогли ни замены, ни перестроение — хозяева ощущали, что этот матч можно выиграть.
Момент гениальности Хадсона-Одои
За семь минут до конца случилось то, чего не ждал даже самый преданный фанат «Фореста». Каллум Хадсон-Одои перехватил мяч на своей половине и, что называется, засиял.
Он легко проскочил мимо опорников и устроил слалом до чужой штрафной. Гвардиола в этот момент уже был вне себя — его команда снова провалилась в обороне.
Хадсон-Одои сместился в центр, поймал момент для удара и идеально уложил мяч в дальний угол. Стадион буквально взорвался! Ну а Гвардиола только развёл руками. Этот гол был прекрасен, но и слишком болезнен для его команды.
Что теперь?
Для «Сити» это поражение стало очередным ударом в борьбе за топ-4. Команда Гвардиолы рискует, ведь конкуренты не дремлют. В этом сезоне Лига чемпионов не гарантирована даже для чемпионов Англии.
А вот «Форест» продолжает удивлять. Команда Нуну не только спасается от вылета, но ещё и реально мечтает о еврокубках. И, глядя на такую игру, мечта эта вовсе не кажется фантастической.