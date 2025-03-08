«Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой

«Манчестер Сити» снова теряет очки и ставит под угрозу выход в Лигу чемпионов. Команда Гвардиолы проиграла на выезде «Ноттингему» (0:1), а судьбу встречи решил фантастический гол Каллума Хадсона-Одои в концовке. Для «Фореста» эта победа — не просто сенсация, а ещё один шаг к возможному еврокубковому сезону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Манчестер Сити 1:0 Гол: 1:0 Каллум Хадсон-Одои (83') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Никола Миленкович, Неко Уильямс, Ола Эйна, Николас Домингес (Райан Йейтс, 69'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Морато, 87'), Энтони Эланга (Ибраим Сангаре, 80'), Крис Вуд (Тайво Авонийи, 87') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов, Савиньо (Омар Мармуш, 69'), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Филип Фоден (Кевин Де Брёйне, 69'), Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 62'), Матеус Нунес (Рико Льюис, 61') Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (27'), Николас Гонсалес (32'), Матеус Нунес (56'), Райан Йейтс (77'), Каллум Хадсон-Одои (84')

«Форест» ждал момента, а «Сити» искал ключи

Гвардиола выбрал, наверное, лучший из возможных вариантов. Холанн на острие, Савиньо и Доку по флангам, Фоден — в роли десятки.

«Сити» сразу забрал мяч и занял территорию «Фореста». Владение под 80%, короткие передачи, быстрые смены направления атак — казалось, всё идёт по привычному сценарию. Но вот только моменты не рождались.

«Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити» globallookpress.com

Проблема «Сити» заключалась в том, что «Форест» не оставлял свободных зон. Нуну Эшпириту Санту выстроил плотную линию обороны, насыщенную центр и заставлял гостей разыгрывать мяч по периметру.

Голкипер хозяев Матс Селс не сталкивался с большими проблемами. Первый удар в створ нанёс Рико Льюис, но он получился слишком прямолинейным — кипер легко справился. Доку и Савиньо пробовали придумывать на флангах, однако, как и очень часто в этом сезоне, упирались в защитников.

«Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити» globallookpress.com

«Форест» в первом тайме не слишком думал об атаке. Команда Санту ждала свой шанс и терпеливо сдерживала натиск. А трибуны тем временем грезили Лигой чемпионов. Новый формат турнира открывает дополнительные квоты для АПЛ, и если в чемпионате всё сложится удачно, даже восьмое-девятое место может дать еврокубковый билет.

Переломный момент: «Форест» почувствовал вкус крови

После перерыва игра стала живее. «Форест» начал выбираться в контратаки, пользуясь тем, что «Сити» раскрылся ещё больше.

«Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити» globallookpress.com

Первый тревожный звонок для гостей прозвучал, когда Николас Домингеc едва не забил сумасшедший гол. Он замыкал навес с правого фланга и пробил с острого угла в стиле ван Бастена, но Эдерсон успел среагировать.

Затем вышел на авансцену Хадсон-Одои. Сначала его удар из пределов штрафной прошил оборону «Сити», но в последний момент Эдерсон кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. Это был уже явный сигнал: у хозяев есть шансы.

«Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити» globallookpress.com

Пока Гвардиола у бровки буквально закипал от негодования, его команда всё больше теряла контроль. Не помогли ни замены, ни перестроение — хозяева ощущали, что этот матч можно выиграть.

Момент гениальности Хадсона-Одои

За семь минут до конца случилось то, чего не ждал даже самый преданный фанат «Фореста». Каллум Хадсон-Одои перехватил мяч на своей половине и, что называется, засиял.

Он легко проскочил мимо опорников и устроил слалом до чужой штрафной. Гвардиола в этот момент уже был вне себя — его команда снова провалилась в обороне.

«Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити» globallookpress.com

Хадсон-Одои сместился в центр, поймал момент для удара и идеально уложил мяч в дальний угол. Стадион буквально взорвался! Ну а Гвардиола только развёл руками. Этот гол был прекрасен, но и слишком болезнен для его команды.

Что теперь?

Для «Сити» это поражение стало очередным ударом в борьбе за топ-4. Команда Гвардиолы рискует, ведь конкуренты не дремлют. В этом сезоне Лига чемпионов не гарантирована даже для чемпионов Англии.

Календарь и таблица АПЛ

А вот «Форест» продолжает удивлять. Команда Нуну не только спасается от вылета, но ещё и реально мечтает о еврокубках. И, глядя на такую игру, мечта эта вовсе не кажется фантастической.