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    «Дордой» не заметит «Алгу»

    «Дордой» — «Алга». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дордой» — «Алга»
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    «Дордой»
    11 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алга». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 11 Марта 2025 года

    Дордой

  • Бишкек
    •  Дордой 16:30 Алга

    Алга

  • Бишкек
    •

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» прошедший сезон провел весьма продуктивно. Команда в итоге заняла 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Дордой» отличился 43 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не смогла обыграть «Алдиер» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Композиту» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дордой» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дордой» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за чемпионский титул.

    Матчи с «Алгой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Дордой» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первую викторию в чемпионате.

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» минувший чемпионат провела крайне неудачно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алга» набрал всего 20 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем немногим почти гола за матч — 48 мячей.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде откровенно не удался. Дома она была разгромлена «Мурас Юнайтед» (0:4).

    До того команда минимально переиграла «Кыргызалтын». А вот еще раньше она с боем проиграла «Абдыш-Ата» (2:3).

    При этом «Алга» в 5 своих последних поединках победила 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алга» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Алга» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 29 мячей в 27 поединках.

    В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды уступила «Дордою». И лишь в одном поединке она добилась ничьей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Алга» постарается зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • «Дордой» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Алга» уступила «Дордою» в 2 последних очных поединках

    • «Алга» уже полтора года не обыгрывает «Дордой»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.41, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

    Прогноз: «Дордой» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

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    «Дордой» — «Алга»: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 11.03.202516:30. «Дордой» не заметит «Алгу»
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