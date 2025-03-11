11 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Алга». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» прошедший сезон провел весьма продуктивно. Команда в итоге заняла 2 место в турнирной таблице.

При этом «Дордой» отличился 43 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не смогла обыграть «Алдиер» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Композиту» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дордой» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дордой» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за чемпионский титул.

Матчи с «Алгой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Дордой» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть первую викторию в чемпионате.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» минувший чемпионат провела крайне неудачно. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» набрал всего 20 очков в 27 матчах. Да и пропускала команда в среднем немногим почти гола за матч — 48 мячей.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде откровенно не удался. Дома она была разгромлена «Мурас Юнайтед» (0:4).

До того команда минимально переиграла «Кыргызалтын». А вот еще раньше она с боем проиграла «Абдыш-Ата» (2:3).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках победила 1 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Алга» не особенно мощно атакует. В минувшем чемпионате команда настреляла всего 29 мячей в 27 поединках.

В минувшем чемпионате команда в 3 очных поединках дважды уступила «Дордою». И лишь в одном поединке она добилась ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Алга» постарается зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Дордой» не проигрывает 4 матча кряду

«Алга» уступила «Дордою» в 2 последних очных поединках

«Алга» уже полтора года не обыгрывает «Дордой»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.41, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.10.

Прогноз: «Дордой» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71