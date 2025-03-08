8 марта в 20-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «ЦСКА» Москва и «Химки». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Химки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: после 19 туров ЦСКА располагается на шестом месте в таблице РПЛ с 32 очками.

Последние матчи: против «Зенита» в гостях команда Марко Николича смогла выстоять и завершить матч безголевой ничьей. Соперник играл немного лучше, но армейцы особо не позволяли у своих ворот создавать голевые моменты. Очко ЦСКА завоевал по делу.

Ранее в товарищеских встречах была победа над «Крыльями Советов» (4:2) и ничья с «Факелом» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: видно, что ЦСКА неплохо готов физически к возобновлению сезона, «Зениту» команда в движении точно не уступала. Николич получил возможность спокойно подготовить команду к сезону, она должна прибавлять с каждым туром, состав полностью боеспособен — более травмированных и больных нет.

«Химки»

Турнирное положение: «Химки» сейчас занимают 12-е место в таблице РПЛ с 19 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 19-м туре команда Франка Артиги одержала тяжелейшую победу над воронежским «Факелом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте забил защитник Фарина. Это был чуть ли не единственный момент «Химок» в этом матче. После пропущенного гола соперник завладел инициативой, но уйти от поражения так и не смог, хотя несколько хороших шансов было.

До этого «Химки» в товарищеском матче проиграли «Пари НН» (1:3) и «КАМАЗу» (1:6).

Не сыграют: травмирован — Диего Луна (з).

Состояние команды: в зимнее межсезонье по печальной традиции «Химки» сотрясали финансовые скандалы, разборки внутри команды, недовольство со стороны болельщиков, трансферные баны. Зимой команду покинуло несколько футболистов, некоторые из них были основными.

Статистика для ставок

В первом круге «Химки» уступили дома со счетом 0:2

Также был товарищеский матч, где ЦСКА разгромил своего соперника (3:0)

В позапрошлом сезоне обе встречи также остались за армейцами (2:1, 3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,51, а на «Химки» — 6,80, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: ЦСКА намного сильнее своего соперника, как по составу, так и по качеству игры. Если команда Николича хочет включиться в борьбу за медали, то ей нельзя в этой встрече терять очки. Матч против «Зенита» показал, что армейцы неплохо готовы физически, теперь надо лишь добавить в реализации моментов.

Основная ставка: победа ЦСКА с форой -1 за 1,79.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа ЦСКА плюс тотал больше 2,5 за 2,40.