1 марта в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и ЦСКА. Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга, как и всегда, борется за чемпионский титул.

Питерцы сейчас имеют в своем активе 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Коллектив с берегов Невы смог забить 37 мячей, а пропустил всего 12.

Последние матчи: в последних спаррингах «сине-бело-голубые» переиграли «Урал» (3:1), «Спартак» (3:0), «Пюник» (2:0) и «Ростов» (2:1).

До этого же зенитовцы сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и уступили «Ноа» (1:2) и «Динамо» (1:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последних официальных матчах питерская команда проиграла «Акрону» (1:2) и «Крыльям Советов» (2:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: последние шесть сезонов подопечные Сергея Семака были чемпионами России. В этом сезоне «Зенит» празднует свое 100-летие и у команды нет цели, кроме как чемпионский титул.

Зимой «Зенит» покинули Артур и Клаудиньо, а вот пришли в команду Луис Энрике, Огнен Мимович и Саша Зделар. Также из аренд вернулись Ду Кейрос и Ваня Дркушич.

ЦСКА

Турнирное положение: команда из Москвы также старается бороться за самые высокие места.

У «армейцев» сейчас 31 зачетный балл и шестая строчка в турнирной таблице. Московский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в рамках спаррингов «красно-синие» в последних играх переиграли «Крылья Советов» (4:2) и сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и ЦСКА (0:0).

Также москвичи уступили «Краснодару» (1:2), победили «Циндао» (2:1) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Последние официальные встречи столичный коллектив завершил победой над «Факелом» (1:0) и ничьей с «Рубином» (2:2).

Не сыграют: в команде из столицы России тоже все в строю.

Состояние команды: в этом сезоне ЦСКА пока что нестабилен, поэтому и не может навязать борьбу за чемпионство. Но подопечные Марко Николича точно постараются забраться в топ-3.

Зимой в ЦСКА пришел только Алеррандро, а вот ушли Виктор Мендес, Илья Помазун и Саша Зделар.

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 4 последних товарищеских матча, но проиграл 2 последних официальных

ЦСКА проиграл только 1 из последних 12 матчей, включая товарищеские

В прошлом очном матче «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.05, а победа ЦСКА — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 2.88.

Прогноз: первый официальный матч в году, в котором может быть все. Обе команды находятся не в лучших кондициях, поэтому ЦСКА вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: ничья или победа ЦСКА за 2.40.

Прогноз: несмотря на статус «зимнего» матча думается, что команды не будут отсиживаться в обороне и поразят ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.95.