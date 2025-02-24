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    Три очка для «Васко»?!

    «Васко да Гама» — «Ботафого». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат штата Кариока, 24 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Ботафого»
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    Димитри Пайе
    24 февраля в 11-м туре чемпионата штата Кариока Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Ботафого». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Ботафого», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко» все никак не может подтянуться к лидерам. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Васко да Гама» на 6 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Васко» нанес поражение «Унион Рондонополису» (3:0).

    До того команда была бита «Фламенго» (0:2). При этом чуть ранее она не сумела переиграть скромный «Сампаю Коореа» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Васко да Гама» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Васко» не столь атакует. Команда настреляла 12 мячей в 10 поединках чемпионата штата.

    Матчи с «Ботафого» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оборона оппонента выглядит не особо монолитно.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Победоносные» проводят не лучший отрезок. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ботафого» на 7 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Победоносные» по всем статьям уступили «Расингу» (0:2).

    До того команда не сумела переиграть скромную «Боавишту» (0:0). Да и поединок с «Фламенго» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Победоносные» находятся в заметном кризисе. Команда не побеждала в 4 своих последних матчах.

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    При этом «Ботафого» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Победоносные» настреляли 11 мячей в 10 матчах чемпионата штата Кариока.

    В двух последних очных поединках с «Васко» команда по разу победила и сыграла вничью. Хотя до того случились две коллизии кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Победоносные» твердо намерены прервать свою безвыигрышную серию.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Победоносные» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: «Васко» нынче выглядит монолитнее соперника, к тому же постарается подтянуться к лидерам.

    Номинальные хозяева явно способны побороться за самые высокие места, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Васко да Гамы» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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