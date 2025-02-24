24 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Монца». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: сейчас «Рома» идет на девятом месте с 37 очками в таблице Серии А.

Последние матчи: в 25-м туре чемпионата Италии «Рома» в гостях победила «Парму» со счетом 1:0 в спокойном и энергосберегающем режиме. На 31-й минуте соперник остался в меньшинстве после удаления молодого защитника Леони.

«Рома» отличилась почти сразу. Аргентинец Соуле великолепным обводящим ударом со штрафного забил, как оказалось, единственный мяч в этой игре. Второй тайм «Рома» провела очень спокойно, памятуя об игре в Лиге Европы.

В ЛЕ против «Порту» (1:1, 3:2) был успех, который позволили римлянам пройти в следующий круг турнира.

Не сыграют: под вопросом участие Довбика (н).

Состояние команды: при Клаудио Раньери «Рома» продолжает стабильно набирать очки и уже поднялась к зоне Лиги Европы. При этом итальянский мэтр умело варьирует составом, давая возможность проявить себя резервистам, а лидерам отдохнуть перед более важными матчами.

«Монца»

Турнирное положение: после 25 туров «Монца» идет последней в таблице Серии А с 14 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре Серии А «Монца» на своем поле сыграла вничью в матче с «Лечче». Игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов. Счет полностью отражает ход событий на футбольном поле.

До этого было поражение от «Лацио» (1:5) и от «Вероны» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Иццо (з), травмированы — Гальярдини (п), Пессина (п), Кальдирола (з), Биринделли (з), Лекович (з).

Состояние команды: недавно в «Монце» снова произошли изменения на тренерском мостике и руководство клуба вернуло Алессандро Несту, под руководством которого футболисты и начинали сезон.

Эксперимент с приглашением Сальваторе Боккетти провалился, при нем команда играла намного хуже, а сзади было дырявое решето. При Несте у команды были проблемы с позиционной атакой и голами, но сзади все было более-менее пристойно.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 1:1

В прошлом сезоне «Рома» выиграла (1:0, 4:1)

В позапрошлом сезоне «Монца» сыграла вничью дома (1:1), но уступила в гостях (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,34, а на «Монцу» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: при Несте «Монца» будет играть в закрытый футбол с тремя центральными защитниками и низко играющими латералями в надежде на контратаки и стандартные положения. Раскрываться против «Ромы» очень опасно, поэтому гости будут действовать очень осторожно в надежде увезти хотя бы очко.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева не смогут забить более одного мяча.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Рому» меньше 1,5 за 2,90.