Рома
Монца
«Рома»
Турнирное положение: сейчас «Рома» идет на девятом месте с 37 очками в таблице Серии А.
Последние матчи: в 25-м туре чемпионата Италии «Рома» в гостях победила «Парму» со счетом 1:0 в спокойном и энергосберегающем режиме. На 31-й минуте соперник остался в меньшинстве после удаления молодого защитника Леони.
Рома — Монца: коэффициенты букмекеров
«Рома» отличилась почти сразу. Аргентинец Соуле великолепным обводящим ударом со штрафного забил, как оказалось, единственный мяч в этой игре. Второй тайм «Рома» провела очень спокойно, памятуя об игре в Лиге Европы.
В ЛЕ против «Порту» (1:1, 3:2) был успех, который позволили римлянам пройти в следующий круг турнира.
Не сыграют: под вопросом участие Довбика (н).
Состояние команды: при Клаудио Раньери «Рома» продолжает стабильно набирать очки и уже поднялась к зоне Лиги Европы. При этом итальянский мэтр умело варьирует составом, давая возможность проявить себя резервистам, а лидерам отдохнуть перед более важными матчами.
«Монца»
Турнирное положение: после 25 туров «Монца» идет последней в таблице Серии А с 14 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре Серии А «Монца» на своем поле сыграла вничью в матче с «Лечче». Игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов. Счет полностью отражает ход событий на футбольном поле.
До этого было поражение от «Лацио» (1:5) и от «Вероны» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Иццо (з), травмированы — Гальярдини (п), Пессина (п), Кальдирола (з), Биринделли (з), Лекович (з).
Состояние команды: недавно в «Монце» снова произошли изменения на тренерском мостике и руководство клуба вернуло Алессандро Несту, под руководством которого футболисты и начинали сезон.
Эксперимент с приглашением Сальваторе Боккетти провалился, при нем команда играла намного хуже, а сзади было дырявое решето. При Несте у команды были проблемы с позиционной атакой и голами, но сзади все было более-менее пристойно.
Статистика для ставок
- В первом круге была ничья со счетом 1:1
- В прошлом сезоне «Рома» выиграла (1:0, 4:1)
- В позапрошлом сезоне «Монца» сыграла вничью дома (1:1), но уступила в гостях (0:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,34, а на «Монцу» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.
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- 2.35Комо — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.10Эмполи — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: при Несте «Монца» будет играть в закрытый футбол с тремя центральными защитниками и низко играющими латералями в надежде на контратаки и стандартные положения. Раскрываться против «Ромы» очень опасно, поэтому гости будут действовать очень осторожно в надежде увезти хотя бы очко.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева не смогут забить более одного мяча.
Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Рому» меньше 1,5 за 2,90.