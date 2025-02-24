ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКонец совмещению. Валерий Карпин покидает «Ростов»? Алексей Андронов«Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ «Лас-Пальмас» — «Барселона»«Барселона» снова первая. Победа над «Лас-Пальмасом» гарантировала каталонцам лидерство в Ла Лиге
    Все новости спорта

    «Монца» выставит автобус в Риме

    «Рома» — «Монца»: Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Италии 24 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алессандро Неста
    24 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Монца». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Февраля 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 22:45 Монца

    Монца

  • Монца
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: сейчас «Рома» идет на девятом месте с 37 очками в таблице Серии А.

    Последние матчи: в 25-м туре чемпионата Италии «Рома» в гостях победила «Парму» со счетом 1:0 в спокойном и энергосберегающем режиме. На 31-й минуте соперник остался в меньшинстве после удаления молодого защитника Леони.

    Рома — Монца: коэффициенты букмекеров

    «Рома» отличилась почти сразу. Аргентинец Соуле великолепным обводящим ударом со штрафного забил, как оказалось, единственный мяч в этой игре. Второй тайм «Рома» провела очень спокойно, памятуя об игре в Лиге Европы.

    В ЛЕ против «Порту» (1:1, 3:2) был успех, который позволили римлянам пройти в следующий круг турнира.

  • Серия А. «Наполи» теряет очки, «Интер» упускает шанс
  • Итоги 25-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 18/02/2025

    • Не сыграют: под вопросом участие Довбика (н).

    Состояние команды: при Клаудио Раньери «Рома» продолжает стабильно набирать очки и уже поднялась к зоне Лиги Европы. При этом итальянский мэтр умело варьирует составом, давая возможность проявить себя резервистам, а лидерам отдохнуть перед более важными матчами.

    «Монца»

    Турнирное положение: после 25 туров «Монца» идет последней в таблице Серии А с 14 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре Серии А «Монца» на своем поле сыграла вничью в матче с «Лечче». Игра получилась очень закрытой и почти без опасных моментов. Счет полностью отражает ход событий на футбольном поле.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    До этого было поражение от «Лацио» (1:5) и от «Вероны» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Иццо (з), травмированы — Гальярдини (п), Пессина (п), Кальдирола (з), Биринделли (з), Лекович (з).

    Состояние команды: недавно в «Монце» снова произошли изменения на тренерском мостике и руководство клуба вернуло Алессандро Несту, под руководством которого футболисты и начинали сезон.

    Эксперимент с приглашением Сальваторе Боккетти провалился, при нем команда играла намного хуже, а сзади было дырявое решето. При Несте у команды были проблемы с позиционной атакой и голами, но сзади все было более-менее пристойно.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне «Рома» выиграла (1:0, 4:1)

    • В позапрошлом сезоне «Монца» сыграла вничью дома (1:1), но уступила в гостях (0:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,34, а на «Монцу» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

    Прогноз: при Несте «Монца» будет играть в закрытый футбол с тремя центральными защитниками и низко играющими латералями в надежде на контратаки и стандартные положения. Раскрываться против «Ромы» очень опасно, поэтому гости будут действовать очень осторожно в надежде увезти хотя бы очко.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева не смогут забить более одного мяча.

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Рому» меньше 1,5 за 2,90.

    Читайте также

    «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 24.02.2025. Прогнозы на футбол. «Монца» выставит автобус в Риме
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры