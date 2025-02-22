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    Сможет ли «Байер» разгромить «Хольштайн»?

    «Хольштайн Киль» — «Байер»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Германии, 22 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн Киль» — «Байер»
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    «Байер»
    22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн Киль» и «Байер». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2025 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 17:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
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    «Хольштайн»

    Турнирное положение: команда из города Киль является аутсайдером текущего сезона немецкого чемпионата.

    «Аисты» смогли набрать только 13 очков и замыкают турнирную таблицу чемпионата. Кильский коллектив смог забить 34 мяча, а пропустил целых 57.

    Хольштайн — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «Хольштайн Киль» проиграл «Айнтрахту» (1:3) и сыграл вничью с «Бохумом» (2:2).

    До этого же подопечные Марцеля Раппа уступили «Баварии» (3:4) и поделили очки с «Вольфсбургом» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы Джон Толкин, Стивен Скжибски, Карл Йоханссон, Колин Клейн-Бекел и Александер Бернардссон.

    Состояние команды: «Хольштайн» борется за сохранение прописки в элите. Команда отстает от спасительной зоны на 8 очков, а вот от зоны переходных встреч всего на 1 балл, поэтому все еще впереди.

    Зимой команда, по сути, не изменилась, у нее остался практически полностью тот же состав, что и был.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенцы уже вряд ли смогут защитить свой чемпионский титул.

    «Фармацевты» сейчас имеют в своем активе 47 очков и занимают второе место в турнирной таблице, но отстают от первой «Баварии» на целых 8 баллов.

  • «Байер» доминировал, но не забил. «Бавария» удержала нулевую ничью в ключевом матче
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    • Команда из Леверкузена 49 раз поразила ворота соперника и 27 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «11 рабочих» сыграли вничью с «Баварией» (0:0) и «Вольфсбургом» (0:0).

    До этого леверкузенцы победили «Кельн» (3:2) в Кубке Германии.

    Перед этим же действующие чемпионы Германии выиграли у «Хоффенхайма» (3:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Жанюэль Белосьян и Мартин Террье.

    Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо продолжают борьбу в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге чемпионов. «Байер» вполне может зацепиться за какой-то трофей, хоть и не показывает уже ту игру, которая была в прошлом сезоне.

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    Зимой в «Байер» пришли Эмилиано Буэндия и Марио Эрмосо, а вот никто из основных игроков его не покинул.

    Статистика для ставок

    • «Байер» не проигрывает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Хольштайн» выиграл только 1 из последних 7 матчей

    • В прошлом очном матче «Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.30, а победа «Хольштайна» — в 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.43 и 2.80.

    Прогноз: «Байер» намного сильнее соперника и просто обязан побеждать.

    Ставка: победа «Байера» с форой-2 за 2.10.

    Прогноз: «Хольштайн» в этом сезоне почти всегда забивает, но и пропускает много, поэтому поставим на результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05.

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