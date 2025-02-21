21 февраля в 11-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Ботафого» Сан-Паулу. Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого» Сан-Паулу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» привычно пребывают в группе лидеров. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Палмейрас» неплохо атакует, отличившись 15 забитыми мячами в 10 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Палмейрас» не сумела одолеть «Сан-Паулу» (0:0).

При этом до того команда уверенно переиграла «Интернасьонал» Лимейра (3:0). А вот поединок с «Агуа Сантой» завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Палмейрас» забил 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Поросята» на 2 очка отстают от третьей позиции. Плюс оборона команды ошибается не так часто.

При этом «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Ботафого» Сан-Паулу. В 5 последних очных поединках команда трижды победила при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена подтянутся к трио лидеров.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: «Пантеры» в текущем сезоне бьются за выживание в чемпионате штата. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ботафого» Сан-Паулу на 5 зачетных баллов опережает пресловутую опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 8 раз в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пантеры» не смогли переиграть «Понте-Прету» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Брагантино» (1:0). А вот поединок с «Вело Клубом» также завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пантеры» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось немного оторваться от зоны вылета.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу в среднем забивает реже гола за матч. Да и серия из четырех матчей без поражений явно окрыляет.

Плюс команда не пропускает три матча кряду. А вот «поросят» она не может обыграть уже долгих 11 лет.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Пантеры» уже 11 лет не обыгрывают «поросят»

«Палмейрас» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Ботафого» Сан-Паулу не пропускал в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Палмейрас» выглядит на голову сильнее оппонента, и уж точно активно сразу понесется в атаку.

Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора «Палмейраса» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50