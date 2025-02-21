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    «Поросята» будут феерить!

    «Палмейрас» — «Ботафого» Сан-Паулу. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Ботафого» Сан-Паулу
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    Эстевао
    21 февраля в 11-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Ботафого» Сан-Паулу. Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Ботафого» Сан-Паулу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» привычно пребывают в группе лидеров. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Палмейрас» неплохо атакует, отличившись 15 забитыми мячами в 10 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Палмейрас» не сумела одолеть «Сан-Паулу» (0:0).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Интернасьонал» Лимейра (3:0). А вот поединок с «Агуа Сантой» завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Палмейрас» забил 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Поросята» на 2 очка отстают от третьей позиции. Плюс оборона команды ошибается не так часто.

    При этом «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Ботафого» Сан-Паулу. В 5 последних очных поединках команда трижды победила при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена подтянутся к трио лидеров.

    «Ботафого» Сан-Паулу

    Турнирное положение: «Пантеры» в текущем сезоне бьются за выживание в чемпионате штата. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ботафого» Сан-Паулу на 5 зачетных баллов опережает пресловутую опасную зону. При этом оборона команды дала результативный сбой 8 раз в 10 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пантеры» не смогли переиграть «Понте-Прету» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Брагантино» (1:0). А вот поединок с «Вело Клубом» также завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пантеры» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось немного оторваться от зоны вылета.

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    При этом «Ботафого» Сан-Паулу в среднем забивает реже гола за матч. Да и серия из четырех матчей без поражений явно окрыляет.

    Плюс команда не пропускает три матча кряду. А вот «поросят» она не может обыграть уже долгих 11 лет.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Пантеры» уже 11 лет не обыгрывают «поросят»

    • «Палмейрас» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Ботафого» Сан-Паулу не пропускал в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Палмейрас» выглядит на голову сильнее оппонента, и уж точно активно сразу понесется в атаку.

    Номинальные хозяева бьются за самые высокие места, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора «Палмейраса» -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    «Палмейрас» — «Ботафого» Сан-Паулу: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 21.02.2025. Прогнозы на футбол. «Поросята» будут феерить!
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