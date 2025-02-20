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    Позволит ли ФКСБ отыграться ПАОКу?

    «Стяуа» — ПАОК: Хозяева выиграли в первом матче 2:1, но удастся ли гостям отыграться? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.00 и 2.80

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    Прогноз и ставки на «Стяуа» — ПАОК
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    Даниэл Бырлиджа
    20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы ФКСБ на своем поле сыграет против ПАОКа. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Стяуа» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 20:45 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
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    «Стяуа»

    Турнирное положение: ФКСБ со счетом 2:1 одержал победу над нынешним соперником на выезде, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно даже сыграть вничью.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 11-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    Стяуа — ПАОК: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 27-го тура румынского первенства ФКСБ на чужом поле переиграл «Глорию» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя — «Университатя» Крайова.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Черчел, Попеску, Ликсандру и Олару, дисквалифицирован — Нгезана.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ выиграл, а в пяти последних матчах не проиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на успех, особенно на своем поле, не говоря уже о том, что у них есть пусть небольшой, но все же гандикап.

    Даниэл Бырлиджа — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

    ПАОК

    Турнирное положение: ПАОК с результатом 1:2 потерпел поражение от нынешнего соперника на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 22-ю позицию с 10 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на греческое первенство, ПАОК на своем поле разгромно обыграл «Ламию» (7:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции, на три очка отставая от третьего в таблице «Панатинаикоса», а также на семь баллов от лидера «Олимпиакоса».

    Не сыграют: травмированы — Котарски, Ловрен, Павленка, Гомес и Монастирлис, дисквалифицирован — Тайсон.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры ПАОК выиграл лишь дважды при трех поражениях.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле против набравшего хорошую форму соперника, который, к тому же, имеет фору в один гол.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах ФКСБ выиграл

    • в трех из четырех последних матчей ФКСБ хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах ПАОКа забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа ФКСБ — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: ФКСБ победит за 2.80

    «Стяуа» — ПАОК: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Позволит ли ФКСБ отыграться ПАОКу?
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