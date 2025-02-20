20 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы ФКСБ на своем поле сыграет против ПАОКа. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Стяуа» — ПАОК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Стяуа»

Турнирное положение: ФКСБ со счетом 2:1 одержал победу над нынешним соперником на выезде, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно даже сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 11-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 27-го тура румынского первенства ФКСБ на чужом поле переиграл «Глорию» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя — «Университатя» Крайова.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Черчел, Попеску, Ликсандру и Олару, дисквалифицирован — Нгезана.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ФКСБ выиграл, а в пяти последних матчах не проиграл.

Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на успех, особенно на своем поле, не говоря уже о том, что у них есть пусть небольшой, но все же гандикап.

Даниэл Бырлиджа — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

ПАОК

Турнирное положение: ПАОК с результатом 1:2 потерпел поражение от нынешнего соперника на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла 22-ю позицию с 10 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на греческое первенство, ПАОК на своем поле разгромно обыграл «Ламию» (7:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции, на три очка отставая от третьего в таблице «Панатинаикоса», а также на семь баллов от лидера «Олимпиакоса».

Не сыграют: травмированы — Котарски, Ловрен, Павленка, Гомес и Монастирлис, дисквалифицирован — Тайсон.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры ПАОК выиграл лишь дважды при трех поражениях.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле против набравшего хорошую форму соперника, который, к тому же, имеет фору в один гол.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах ФКСБ выиграл

в трех из четырех последних матчей ФКСБ хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах ПАОКа забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа ФКСБ — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: ФКСБ победит за 2.80