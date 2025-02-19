19 февраля в 1/16 финала Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют «Спортинг» Канзас-Сити и «Интер Майами». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Канзас-Сити — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг» Канзас-Сити

Турнирное положение: Канзасцы предыдущий чемпионат США провели неудачно. Команда финишировала на 13 месте в Западной конференции.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 34 турах набрал 31 очко. А вот атака команды выглядит вполне прилично, настреляв 51 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Поединок с «Лас-Вегас Лайтс» принес сухой паритет.

При этом «Спортинг» Канзас-Сити чуть ранее был бит «Миннесотой» (0:6). А вот до того команда подписала мировую с «Нью-Йорк Сити» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Канзасцы не особенно стабильны. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

Вообще, «Спортинг» Канзас-Сити исторически неудачно противостоит «цаплям». В двух очных поединках канзасцы уступили сопернику.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только оборона команды частенько дает сбои.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда дошла всего до 1/8 финала плей-офф МЛС.

Причем «Интер Майами» в 34 поединках чемпионата отличился 79 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Цапли» расписали мировую с «Орландо Сити» (2:2).

При этом до того команда переиграла «Олимпию» (5:0). Да и «Мигелито» был обыгран весьма уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Цапли» обороняются не лучшим образом. Зато Лионель Месси и компания не проигрывают 5 матчей кряду.

До последней ничьей клуб из Майами выиграл дважды кряду. Да и более высокий класс игроков команды должен сказаться.

В кадровом плане «Интер Майами» выглядит весьма выгодно. Месси и Луис Суарес явно скажут свое веское слово.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Цапли» намерены соорудить задел в первом поединке.

Статистика для ставок

«Цапли» в среднем забивают более 2 голов за матч

Канзасцы не забивали в 3 своих последних матчах

«Интер Майами» победил канзасцев в обеих очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: Команда Месси выглядит мощнее соперника, и явно будет максимально агрессивно атаковать.

«Интер Майами» постепенно набирает обороты, не уступив в пяти своих последних поединках.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25