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    Команду Месси ждет успех!

    «Спортинг» Канзас-Сити — «Интер Майами». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок КОНКАКАФ, 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Канзас-Сити — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    19 февраля в 1/16 финала Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют «Спортинг» Канзас-Сити и «Интер Майами». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Канзас-Сити — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спортинг» Канзас-Сити

    Турнирное положение: Канзасцы предыдущий чемпионат США провели неудачно. Команда финишировала на 13 месте в Западной конференции.

    При этом «Спортинг» Канзас-Сити в 34 турах набрал 31 очко. А вот атака команды выглядит вполне прилично, настреляв 51 мяч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Поединок с «Лас-Вегас Лайтс» принес сухой паритет.

    При этом «Спортинг» Канзас-Сити чуть ранее был бит «Миннесотой» (0:6). А вот до того команда подписала мировую с «Нью-Йорк Сити» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 2 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Канзасцы не особенно стабильны. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

    Вообще, «Спортинг» Канзас-Сити исторически неудачно противостоит «цаплям». В двух очных поединках канзасцы уступили сопернику.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только оборона команды частенько дает сбои.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Цапли» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда дошла всего до 1/8 финала плей-офф МЛС.

    Причем «Интер Майами» в 34 поединках чемпионата отличился 79 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Цапли» расписали мировую с «Орландо Сити» (2:2).

    При этом до того команда переиграла «Олимпию» (5:0). Да и «Мигелито» был обыгран весьма уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Цапли» обороняются не лучшим образом. Зато Лионель Месси и компания не проигрывают 5 матчей кряду.

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    До последней ничьей клуб из Майами выиграл дважды кряду. Да и более высокий класс игроков команды должен сказаться.

    В кадровом плане «Интер Майами» выглядит весьма выгодно. Месси и Луис Суарес явно скажут свое веское слово.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Цапли» намерены соорудить задел в первом поединке.

    Статистика для ставок

    • «Цапли» в среднем забивают более 2 голов за матч

    • Канзасцы не забивали в 3 своих последних матчах

    • «Интер Майами» победил канзасцев в обеих очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: Команда Месси выглядит мощнее соперника, и явно будет максимально агрессивно атаковать.

    «Интер Майами» постепенно набирает обороты, не уступив в пяти своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    «Спортинг» Канзас-Сити — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. Команду Месси ждет успех!
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