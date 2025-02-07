7 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Брешия» и «Салернитана». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брешия» — «Салернитана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брешия»

Турнирное положение: «Ласточки» ходят в середняках второго по силе итальянского дивизиона. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Брешия» на 2 зачетных балла отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 24 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ласточки» нанесли поражение «Каррарезе» (2:1).

До того команда досадным образом уступила «Катанзаро» (2:3). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть «Бари» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Брешия» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ласточки» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 31 мяч в 24 поединках Серии B.

Матчи с «Салернитаной» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брешия» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только «морских коньков» они не могут обыграть более 4 лет.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Морские коньки» бьются за выживание в Серии B. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Салернитана» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Морские коньки» минимально одолели «Кремонезе».

До того команда досадным образом уступила «Пизе» (0:1). Зато поединок с «Реджаной» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Морские коньки» явно находятся не на своем месте. В 2 своих последних домашних поединках они победили.

При этом «Салернитана» имеет проблемы с результативностью. «Морские коньки» настреляли всего 23 мяча в 24 матчах.

В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Основные исполнители в обойме, да и мотивация выбраться из опасной зоны огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Морские коньки» намерены выбраться из низов турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Салернитана» проиграла в 3 своих последних выездных матчах

«Морские коньки» в среднем забивают чуть реже гола за матч

«Брешия» не побеждает «Салернитану» уже более 4 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брешия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Салернитана» наверняка постарается выбраться из опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.

«Морские коньки» явно прибавят в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Салернитаны» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15