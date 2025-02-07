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    Выберется ли «Салернитана» из опасной зоны?

    «Брешия» — «Салернитана». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Серия B, 7 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брешия» — «Салернитана»
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    Луиджи Сепе
    7 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Брешия» и «Салернитана». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брешия» — «Салернитана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 07 Февраля 2025 года

    Брешия

  • Брешия
    •  Брешия 22:30 Салернитана

    Салернитана

  • Салерно
    •

    «Брешия»

    Турнирное положение: «Ласточки» ходят в середняках второго по силе итальянского дивизиона. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Брешия» на 2 зачетных балла отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 24 матчах.

    Брешия — Салернитана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ласточки» нанесли поражение «Каррарезе» (2:1).

    До того команда досадным образом уступила «Катанзаро» (2:3). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть «Бари» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Брешия» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ласточки» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 31 мяч в 24 поединках Серии B.

    Матчи с «Салернитаной» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брешия» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только «морских коньков» они не могут обыграть более 4 лет.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Морские коньки» бьются за выживание в Серии B. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Салернитана» на 3 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Морские коньки» минимально одолели «Кремонезе».

    До того команда досадным образом уступила «Пизе» (0:1). Зато поединок с «Реджаной» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Салернитана» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Морские коньки» явно находятся не на своем месте. В 2 своих последних домашних поединках они победили.

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    При этом «Салернитана» имеет проблемы с результативностью. «Морские коньки» настреляли всего 23 мяча в 24 матчах.

    В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Основные исполнители в обойме, да и мотивация выбраться из опасной зоны огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Морские коньки» намерены выбраться из низов турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Салернитана» проиграла в 3 своих последних выездных матчах

    • «Морские коньки» в среднем забивают чуть реже гола за матч

    • «Брешия» не побеждает «Салернитану» уже более 4 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брешия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Салернитана» наверняка постарается выбраться из опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.

    «Морские коньки» явно прибавят в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Салернитаны» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Брешия» — «Салернитана»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.02.2025. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Салернитана» из опасной зоны?
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