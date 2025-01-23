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    Вернется ли «Будё-Глимт» в топ-8 Лиги Европы?

    «Будё-Глимт» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз и ставка (к. 1.98) на футбол, Лига Европы, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Маккаби» Тель-Авив
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    Хокон Эвьен («Будё-Глимт»)
    23 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Маккаби» Тель-Авив, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:45 Маккаби Т-А

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
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    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 13-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 10 баллов и лишь на один пункт отстает от зоны прямого попадания в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восемью позициями.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, «Будё-Глимт» на нейтральном поле потерпел поражение от чешской «Спарты» Прага (0:3).

    Новый розыгрыш первенства Норвегии еще не начался, а по итогам сезона-2024 коллектив стал чемпионом страны с отрывом в три очка от второго «Бранна».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, «Будё-Глимт» проиграл после двух побед кряду в официальных играх.

    Такая форма вроде как сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы с тремя голами.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 27-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала шесть баллов и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на израильское первенство, «Маккаби» Тель-Авив на своем поле разгромил «Маккаби» Нетанья (4:1).

    В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в три очка от лидера «Хапоэля» из Беэр-Шева.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив проиграл лишь раз при 10-ти победах и четырех ничьих.

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    Такая форма вроде как обещает гостям хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет крайне сложно, если учесть перевес соперника в классе.

    Семь голов команды в Лиге Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали больше 3,5 голов

    • в 14-ти из 15-ти последних матчей «Маккаби» Тель-Авив не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.20, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Кроме того, в них забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Маккаби» Тель-Авив.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

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    «Будё-Глимт» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Будё-Глимт» в топ-8 Лиги Европы?
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