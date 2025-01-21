21 января в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Сандерленд». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дерби Каунти»

Турнирное положение: «Бараны» в нынешнем сезоне отчаянно сражаются за сохранение прописки в Чемпионшипе. На текущий момент они расположились на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Дерби Каунти» не столь ярко атакует, отличившись 31 забитым мячом в 27 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила 37 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Бараны» дома уступили «Уотфорду» (0:2).

А вот до того команда вылетела из Кубка Англии, проиграв в серии пенальти «Лейтон Ориенту». При этом поединок с «Бристоль Сити» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Дерби Каунти» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Райан Ньямбе, Натаниэль Филлипс, Джо Уорд — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бараны» нынче пребывают в серьезнейшем кризисе. Да и забивает команда в среднем немногим более гола за матч.

Матчи с «Сандерлендом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Дерби Каунти» уступил 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Баранам» срочно нужны очки, ибо отрыв от зоны вылета лишь минимальный.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» нынче сражаются за прямой выход в АПЛ. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч. Оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» не дали себя обыграть «Бёрнли» (0:0).

До того команда вылетела из Кубка Англии, в овертайме уступив «Сток Сити» (1:2). А вот поединок с «Портсмутом» завершился трудной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сандерленд» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Алан Браун, Ромейн Мандл, Том Уотсон — травмированы.

Состояние команды: «Чёрные коты» относительно неплохо выглядят в плане реализации. Команда забила 39 мячей в 27 поединках второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Сандерленд» обыграл «баранов» в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда просто обязана брать три очка.

Вот только «чёрные коты» не побеждали в 2 своих последних матчах. Да и забила команда в них всего один мяч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оборона соперника ошибается уж слишком часто.

Статистика для ставок

«Сандерленд» обыграл «баранов» в 2 последних очных поединках

«Дерби Каунти» забивает в среднем чуть чаще гола за матч

«Чёрные коты» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Сандерленд» выглядит явно монолитнее «баранов», которых к тому же обыграл в двух последних очных поединках.

«Чёрные коты» бьются за повышение в классе, и явно не собираются терять очки в матче с одним из аутсайдеров.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первый тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05