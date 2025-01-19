19 января в 21-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Торино». Начало матча запланировано на 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Команда из Флоренции с 32 очками идет на шестой строке. От четвертой позиции она отстает на четыре пункта, а от седьмого места оторвалась лишь на балл.

«Фиорентина» в текущем чемпионате выиграла девять матчей из 19 проведенных, а также по пять раз уступала и играла вничью, разница мячей составляет 32:20.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «лилии» потерпели выездное поражение от аутсайдера «Монцы» со счетом 1:2. Игровым днем ранее они в родных стенах были разгромлены лидирующим «Наполи» со счетом 0:3, а еще ранее в Турине поделили очки с «Ювентусом», сыграв 2:2.

Не сыграют: Эдоардо Бове не сыграет в этом поединке.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: У «Фиорентины» сейчас не лучший период, ведь у нее 6-матчевая безвыигрышная серия во всех соревнованиях, в которой было две ничьи и четыре фиаско. Непосредственно в Серии А за данное время «фиалки» провели пять игр, уступив в четырех из них и расписав одну мировую. А в двух своих предыдущих встречах чемпионата они только проигрывали, забив в этих матчах лишь гол при пяти пропущенных.

«Торино»

Турнирное положение: Клуб из Турина с 22 набранными очками разместился на 12 строке в таблице, оторвавшись от зоны вылета на четыре пункта.

«Торино» отпраздновал пять викторий, семь матчей свел миром и потерпел восемь поражений, разница забитых и пропущенных составляет 20:25.

Последние матчи: «Быки» в минувшем туре первенства в дерби поделили очки с «Ювентусом», сыграв 1:1. А в двух предыдущих своих поединках они в гостях расписали мировую с «Удинезе» 2:2 и дома сыграли вничью с «Пармой» 0:0.

Не сыграют: Гвидас Гинейтис, Дуван Сапата, Перр Схюрс и Эмирхан Ильхан — вне игры.

Состояние команды: «Торино» скромно провел свое отрезок из предыдущих 11 игр в рамках Серии А. В этот период туринцы смогли отпраздновать лишь одну викторию, пять поединков завершили мировыми исходами и потерпели пять проигрышей. Сейчас же у туринцев 4-матчевая серия без викторий, которая началась проигрышем, а продолжилась тремя ничьими кряду. И отметим, что в данном 11-матчевом отрезке команда не смогла отличиться аж в семи случаях.

Статистика для ставок

«Торино» выиграл лишь один матч чемпионата из 11 предыдущих

«Фиорентина» проиграла четыре из пяти своих последних игр чемпионата

В четырех предыдущих очных играх данных команд дважды выиграли «лилии» и дважды была мировая. Причем все эти матчи носили крайне низовой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Фиорентину» букмекеры дают коэффициент 1.78. Ничья оценена в 3.50, а победа «Торино» оценена в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.27 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Фиорентина» наконец-то прервет свою неудачную серию и сможет на своем поле одолеть «Торино», с которым играет вполне неплохо.

Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на то, что флорентийцы проведут в ворота туринце больше одного гола.

Ставка: ИТ «Фиорентины» больше 1,5 гола за 2.01.