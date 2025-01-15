Понтеведра
Хетафе
«Понтеведра»
Турнирное положение: «Понте» представляют низы испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы своей группы Сегунды РФЕФ.
При этом «Понтеведра» сражается за повышение в классе. А вот отличилась команда всего 25 забитыми мячами в 18 матчах.
Понтеведра — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Вальядолид Промесас» завершилась ничьей (0:0).
А вот до того команда нанесла поражение «Мальорке» (3:0). При этом поединок с «Реал Авилой» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Понтеведра» забила всего 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Понтеведра» проводит весьма продуктивный отрезок. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удалось.
С «Хетафе» команда пересекалась лишь однажды. Двадцать лет назад «Понтеведра» в овертайме уступила сопернику (1:2).
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно больше озабочен сохранение прописки в Примере, так что может принести Кубок в жертву.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы Примеры.
Причем «Хетафе» слабовато атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Городские» сумели одолеть «Лас-Пальмас» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Картахене» (2:1). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился болезненной коллизией (2:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Городские» проводят весьма симпатичный отрезок. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется всего 3 зачетными баллами.
А вот голы даются команде крайне натужно. Зато в двух последних матчах забивал набирающий лучшие кондиции Борха Майораль.
Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и столь скромного соперника команда обыгрывать просто обязана.
Статистика для ставок
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
- «Понтеведра» не проигрывает уже больше 3 месяцев
- «Хетафе» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
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Прогноз: «Понтеведра» имеет заметные сложности в плане организации атак и реализации голевых моментов.
«Хетафе» способен прибавить в плане реализации, плюс оборона команды ошибается довольно редко.
Ставка: Победа «Хетафе» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40