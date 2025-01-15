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    «Хетафе» проведет удачную гастроль

    «Понтеведра» — «Хетафе». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 15 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Понтеведра» — «Хетафе»
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    Борха Майораль
    15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Понтеведра» и «Хетафе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Понтеведра» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2025 года

    Понтеведра

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Понтеведра 21:30 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Понтеведра»

    Турнирное положение: «Понте» представляют низы испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы своей группы Сегунды РФЕФ.

    При этом «Понтеведра» сражается за повышение в классе. А вот отличилась команда всего 25 забитыми мячами в 18 матчах.

    Понтеведра — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Вальядолид Промесас» завершилась ничьей (0:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Мальорке» (3:0). При этом поединок с «Реал Авилой» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Понтеведра» забила всего 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Понтеведра» проводит весьма продуктивный отрезок. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удалось.

    С «Хетафе» команда пересекалась лишь однажды. Двадцать лет назад «Понтеведра» в овертайме уступила сопернику (1:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно больше озабочен сохранение прописки в Примере, так что может принести Кубок в жертву.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Хетафе» слабовато атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 19 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Городские» сумели одолеть «Лас-Пальмас» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Картахене» (2:1). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился болезненной коллизией (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Городские» проводят весьма симпатичный отрезок. Команда победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется всего 3 зачетными баллами.

    А вот голы даются команде крайне натужно. Зато в двух последних матчах забивал набирающий лучшие кондиции Борха Майораль.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и столь скромного соперника команда обыгрывать просто обязана.

    Статистика для ставок

    • «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Понтеведра» не проигрывает уже больше 3 месяцев

    • «Хетафе» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Понтеведра» имеет заметные сложности в плане организации атак и реализации голевых моментов.

    «Хетафе» способен прибавить в плане реализации, плюс оборона команды ошибается довольно редко.

    Ставка: Победа «Хетафе» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

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    «Понтеведра» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Хетафе» проведет удачную гастроль
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