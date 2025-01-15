15 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Понтеведра» и «Хетафе». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Понтеведра» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Понтеведра»

Турнирное положение: «Понте» представляют низы испанского футбола. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы своей группы Сегунды РФЕФ.

При этом «Понтеведра» сражается за повышение в классе. А вот отличилась команда всего 25 забитыми мячами в 18 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Вальядолид Промесас» завершилась ничьей (0:0).

А вот до того команда нанесла поражение «Мальорке» (3:0). При этом поединок с «Реал Авилой» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Понтеведра» забила всего 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Понтеведра» проводит весьма продуктивный отрезок. Вот только проблемы с реализацией решить пока не удалось.

С «Хетафе» команда пересекалась лишь однажды. Двадцать лет назад «Понтеведра» в овертайме уступила сопернику (1:2).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и оппонент явно больше озабочен сохранение прописки в Примере, так что может принести Кубок в жертву.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» сражаются за выживание в элите. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы Примеры.

Причем «Хетафе» слабовато атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Городские» сумели одолеть «Лас-Пальмас» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Картахене» (2:1). А вот поединок с «Вильярреалом» завершился болезненной коллизией (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Городские» проводят весьма симпатичный отрезок. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется всего 3 зачетными баллами.

А вот голы даются команде крайне натужно. Зато в двух последних матчах забивал набирающий лучшие кондиции Борха Майораль.

Безусловно, номинальные гости будут стараться прибавить в плане реализации. Да и столь скромного соперника команда обыгрывать просто обязана.

Статистика для ставок

«Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

«Понтеведра» не проигрывает уже больше 3 месяцев

«Хетафе» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Понтеведра» имеет заметные сложности в плане организации атак и реализации голевых моментов.

«Хетафе» способен прибавить в плане реализации, плюс оборона команды ошибается довольно редко.

Ставка: Победа «Хетафе» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40