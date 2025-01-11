11 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Валенсия». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: после 18 матчей «Севилья» идет в таблице Примеры с 22 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре андалусийцы крупно уступили в гостях клубу из Сегунды «Альмерия» со счетом 1:4 и вылетели из Кубка Испании.

Все начиналось для «Севильи» очень хорошо, уже на пятой минуте нападающий Исаак Ромеро открыл счет. К перерыву команда вела с разницей в один мяч, но затем пропустила четырежды.

Ранее было поражение в гостях от мадридского «Реала» (2:4) и победа над «Сельтой» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие Барко (з), Соу (п), Эджуке (п), Ихеаначо (н).

Состояние команды: этот сезон подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты проводят не лучшим образом и являются крепким середняком чемпионата Испании. В команде присутствует дисбаланс, а игра часто очень нестабильна.

Есть проблемы и с нападением, где нет ярко выраженного бомбардира. В основном забивает только Доди Лукебакио, оборона тоже далека от совершества. Сейчас у «Севильи» 20 забитых и 27 пропущенных мячей после 18 игр.

«Валенсия»

Турнирное положение: сейчас «Валенсия» располагается в зоне вылета таблицы Примеры с 12 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в Кубке Испании «летучие мыши» выиграли в гостях у скромного «Эльденсе» со счетом 2:0. Уже в первом тайме «Валенсия» сняла вопросы о победителе матча, забив два мяча.

Отличились Серхи Канос и Диего Лопес. После перерыва команда стала играть более рационально и смогла довести матч до победы.

До этого было домашнее поражение от мадридского «Реала» (1:2) и ничья с «Алавесом» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Пепелу (п), травмированы — Мамардишвили (в), Коррейа (з), Диакаби (з), Гайа (з), Фран Перес (п), Рафа Мир (н).

Состояние команды: недавно руководство «Валенсии» все-таки решилось и отправило в отставку легенду клуба Рубена Бараху с поста главного тренера за плохие результаты.

Вместо него «летучих мышей» возглавил уроженец Валенсии Карлос Корберан, работавший последние годы в английском Чемпионшипе. После смены наставника в команде произошла небольшая встряска, новый тренер изменил тактическую схему и «Валенсия» немного преобразилась.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Валенсия» дома сыграла вничью со счетом 0:0

В гостях команда победила (2:1)

В позапрошлом сезоне «Севилья» выиграла в гостях (2:0), а дома завершила встречу ничейным исходом (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Севилью» дают 2,04, а на «Валенсию» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

Прогноз: несмотря на серьезные потери в составе «Валенсия» при Корберане немного ожила и должна дать бой, находящейся в не лучшем состоянии «Севилье». У той тоже есть проблемы в составе, особенно заметной может стать потеря экс-игрока ЦСКА Эджуке, который здорово разгоняет атаки на своем фланге.

Основная ставка: «Валенсия» не проиграет за 1,83.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, сейчас это команды примерно одного уровня.

Дополнительная ставка: ничья за 3,70.