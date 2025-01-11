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    «Валенсия» выстоит в Севилье

    «Севилья» — «Валенсия». Ставка (к. 1.83) и прогноз на чемпионат Испании 11 января 2025 года

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    Карлос Корберан недавно возглавил «Валенсию»
    11 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Валенсия». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Января 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Севилья» идет в таблице Примеры с 22 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре андалусийцы крупно уступили в гостях клубу из Сегунды «Альмерия» со счетом 1:4 и вылетели из Кубка Испании.

    Севилья — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Все начиналось для «Севильи» очень хорошо, уже на пятой минуте нападающий Исаак Ромеро открыл счет. К перерыву команда вела с разницей в один мяч, но затем пропустила четырежды.

    Ранее было поражение в гостях от мадридского «Реала» (2:4) и победа над «Сельтой» (1:0).

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  • Вчера

    • Не сыграют: под вопросом участие Барко (з), Соу (п), Эджуке (п), Ихеаначо (н).

    Состояние команды: этот сезон подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты проводят не лучшим образом и являются крепким середняком чемпионата Испании. В команде присутствует дисбаланс, а игра часто очень нестабильна.

    Есть проблемы и с нападением, где нет ярко выраженного бомбардира. В основном забивает только Доди Лукебакио, оборона тоже далека от совершества. Сейчас у «Севильи» 20 забитых и 27 пропущенных мячей после 18 игр.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: сейчас «Валенсия» располагается в зоне вылета таблицы Примеры с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в Кубке Испании «летучие мыши» выиграли в гостях у скромного «Эльденсе» со счетом 2:0. Уже в первом тайме «Валенсия» сняла вопросы о победителе матча, забив два мяча.

    Отличились Серхи Канос и Диего Лопес. После перерыва команда стала играть более рационально и смогла довести матч до победы.

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    До этого было домашнее поражение от мадридского «Реала» (1:2) и ничья с «Алавесом» (2:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Пепелу (п), травмированы — Мамардишвили (в), Коррейа (з), Диакаби (з), Гайа (з), Фран Перес (п), Рафа Мир (н).

    Состояние команды: недавно руководство «Валенсии» все-таки решилось и отправило в отставку легенду клуба Рубена Бараху с поста главного тренера за плохие результаты.

    Вместо него «летучих мышей» возглавил уроженец Валенсии Карлос Корберан, работавший последние годы в английском Чемпионшипе. После смены наставника в команде произошла небольшая встряска, новый тренер изменил тактическую схему и «Валенсия» немного преобразилась.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Валенсия» дома сыграла вничью со счетом 0:0

    • В гостях команда победила (2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Севилья» выиграла в гостях (2:0), а дома завершила встречу ничейным исходом (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Севилью» дают 2,04, а на «Валенсию» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

    Прогноз: несмотря на серьезные потери в составе «Валенсия» при Корберане немного ожила и должна дать бой, находящейся в не лучшем состоянии «Севилье». У той тоже есть проблемы в составе, особенно заметной может стать потеря экс-игрока ЦСКА Эджуке, который здорово разгоняет атаки на своем фланге.

    Основная ставка: «Валенсия» не проиграет за 1,83.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, сейчас это команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,70.

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    «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. «Валенсия» выстоит в Севилье
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