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    Под знаком минимализма?!

    «Норвич» — «Брайтон». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Брайтон»
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    Барт Вербрюгген
    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» ныне осели в середняках Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Норвич» лишь на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 раз в 26 поединках.

    Норвич Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Канарейки» переиграли «Ковентри» (2:1).

    До того команда минимально одолела «Лутон Таун». При этом чуть ранее «канарейки» не сумели обыграть КПР (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канарейки» постепенно прибавляют. Причем команда победила в 2 своих последних матчах.

    Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних матчах «Норвич» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и вообще, «канарейки» вполне способны дать бой полпреду АПЛ.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» нынче окопались на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Ныне команда осела на 10 позиции.

    Причем «Брайтон» в 20 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться баллами. «Чайки» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (2:2). Плюс поединок с «Брентфордом» также завершился ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» расписал 4 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в кризисе. Команда не побеждает еще с конца ноября.

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    При этом «Брайтон» имеет действующий четырехматчевый ничейный сериал. Да и с организацией атак у команды имеются определенные сложности.

    Причем «чайки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и на Кубок Англии ресурсов у команды может банально не хватить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «чайки» уже почти 8 лет не проигрывают «Норвичу».

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» уже почти 8 лет не проигрывает «канарейкам»

    • «Чайки» не побеждают уже полтора месяца

    • «Норвич» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Чайки» явно сильнее соперника, однако имеют проблемы в плане реализации.

    «Норвич» в последних матчах несколько прибавил, и уж точно даст бой представителю элитного дивизиона.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится победой «чаек».

    Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.05

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    «Норвич» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Под знаком минимализма?!
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