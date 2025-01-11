Норвич Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» ныне осели в середняках Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Норвич» лишь на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 раз в 26 поединках.
Норвич Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Канарейки» переиграли «Ковентри» (2:1).
До того команда минимально одолела «Лутон Таун». При этом чуть ранее «канарейки» не сумели обыграть КПР (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канарейки» постепенно прибавляют. Причем команда победила в 2 своих последних матчах.
Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних матчах «Норвич» проиграл 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и вообще, «канарейки» вполне способны дать бой полпреду АПЛ.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» нынче окопались на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Ныне команда осела на 10 позиции.
Причем «Брайтон» в 20 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться баллами. «Чайки» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (2:2). Плюс поединок с «Брентфордом» также завершился ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» расписал 4 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в кризисе. Команда не побеждает еще с конца ноября.
При этом «Брайтон» имеет действующий четырехматчевый ничейный сериал. Да и с организацией атак у команды имеются определенные сложности.
Причем «чайки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и на Кубок Англии ресурсов у команды может банально не хватить.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «чайки» уже почти 8 лет не проигрывают «Норвичу».
Статистика для ставок
- «Брайтон» уже почти 8 лет не проигрывает «канарейкам»
- «Чайки» не побеждают уже полтора месяца
- «Норвич» победил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.85Нант — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Чайки» явно сильнее соперника, однако имеют проблемы в плане реализации.
«Норвич» в последних матчах несколько прибавил, и уж точно даст бой представителю элитного дивизиона.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится победой «чаек».
Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.05