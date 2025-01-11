11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Норвич» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» ныне осели в середняках Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Норвич» лишь на 4 очка отстает от искомой зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 раз в 26 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Канарейки» переиграли «Ковентри» (2:1).

До того команда минимально одолела «Лутон Таун». При этом чуть ранее «канарейки» не сумели обыграть КПР (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Норвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» постепенно прибавляют. Причем команда победила в 2 своих последних матчах.

Матчи с «Брайтоном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних матчах «Норвич» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и вообще, «канарейки» вполне способны дать бой полпреду АПЛ.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» нынче окопались на экваторе турнирной таблицы АПЛ. Ныне команда осела на 10 позиции.

Причем «Брайтон» в 20 матчах отправил 30 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться баллами. «Чайки» не дали себя обидеть «Арсеналу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Астон Виллой» (2:2). Плюс поединок с «Брентфордом» также завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» расписал 4 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайки» нынче пребывают в кризисе. Команда не побеждает еще с конца ноября.

При этом «Брайтон» имеет действующий четырехматчевый ничейный сериал. Да и с организацией атак у команды имеются определенные сложности.

Причем «чайки» в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и на Кубок Англии ресурсов у команды может банально не хватить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «чайки» уже почти 8 лет не проигрывают «Норвичу».

Статистика для ставок

«Брайтон» уже почти 8 лет не проигрывает «канарейкам»

«Чайки» не побеждают уже полтора месяца

«Норвич» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Чайки» явно сильнее соперника, однако имеют проблемы в плане реализации.

«Норвич» в последних матчах несколько прибавил, и уж точно даст бой представителю элитного дивизиона.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится победой «чаек».

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.05