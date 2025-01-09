9 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Динамо» Загреб. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул в УПЛ. Нынче она пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Шахтер» Донецк на 10 очков отстает от лидера украинского чемпионата. А вот забила команда 41 мяч, и это лучший показатель в лиге.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дончане минимально уступили «Полесью».

При этом «Шахтер» Донецк до того был разбит «Баварией» (1:5). А вот немногим ранее команда переиграла «Ворсклу» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Горняки» нынче находятся в кризисе. В 16 поединках украинского чемпионата команда пропустила 15 раз.

Матчи с загребским «Динамо» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Шахтер» Донецк уступил 2 раза при 3 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются начать серию контрольных поединков с виктории. Вот только у хорватов чемпионат в самом разгаре.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: «Динамо» Загреб проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Загреб на 7 пунктов отстает от лидера. В 18 поединках чемпионата Хорватии команда настреляла 35 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Битва с «Вараждином» завершилась викторией (3:2).

При этом до того команда уступила «Локомотиве» (1:3). Вот только встреча с «Селтиком» принесла лишь ничейный результат (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Загреб выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы откровенно проваливают сезон в свое чемпионате. До последней победы команда не выигрывала еще с начала ноября.

Причем «Динамо» Загреб в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Последнее поражение от дончан случилось почти 9 лет назад. Да и сейчас хорватам вполне по силам огорчить команду Пушича.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать агрессивно. Динамовцы должны навязать свою игру сопернику, лишь вступающему в цикл контрольных поединков.

Статистика для ставок

«Шахтер» Донецк проиграл в 2 своих последних поединках

«Динамо» Загреб в среднем пропускает чаще гола за матч

Дончане не обыгрывали загребское «Динамо» уже почти 9 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.00.

Прогноз: «Динамо» Загреб не блещет стабильностью результатов, зато успешно противостоит «горнякам».

Хорваты пребывают в накате, тогда как дончане уже три недели находятся без игровой практики.

Ставка: Победа «Динамо» Загреб за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00