7 января в 1/4 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Сент-Трейден» и «Генк». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Трейден» — «Генк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Трейден»

Турнирное положение: «Канарейки» привычно сражаются за выживание в элите бельгийского футбола. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Сент-Трейден» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. Дома она не смогла одолеть «Серкль Брюгге» (1:1).

А вот до того команда уступила «Шарлеруа» (1:2). При этом поединок с «Андерлехтом» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Сент-Трейден» забил 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Трейден» на 7 очков опережает идущий последним «Беерсхот». Да и в Кубке страны «канарейки» способны блеснуть.

Матчи с «Генком» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сент-Трейден» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. «Канарейки» попытаются преуспеть в контратаках.

«Генк»

Турнирное положение: Эта команда нынче ходит в лидерах бельгийского чемпионата. Ныне она находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Генк» настрелял 40 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. На выезде она расписала мировую с «Антверпеном» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Андерлехтом» (2:0). Вот только поединок с «Брюгге» завершился обидной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Генк» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Генк» проводит довольно продуктивный отрезок. А вот средняя результативность составляет ровно 2 гола за матч.

При этом «Генк» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отрыв от ближайшего преследователя составляет один балл.

Команда уже почти три года не проигрывает «Сент-Трейдену». Да и в нынешней диспозиции «магистры» просто обязаны проходить в полуфинал Кубка Бельгии.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и соперник больше думает о сохранении прописки в элите, чем об эфемерном кубковом триумфе.

Статистика для ставок

«Генк» не проигрывает «канарейкам» почти 3 года

«Сент-Трейден» не побеждал в 4 последних матчах

«Генк» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генк» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Генк» явно сильнее оппонента, и уж точно сразу активно понесется в атаку.

«Канарейки» имеют явные проблемы с надежностью тылов, плюс давненько не обыгрывали «Генк».

Ставка: Победа «Генка» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15