Кремонезе
Брешия
«Кремонезе»
Турнирное положение: Кремонцы бьются за повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Кремонезе» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.
Кремонезе — Брешия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кремонцы не смогли переиграть «Сампдорию» (1:1).
А вот до того команда не сумела одолеть «Читтаделлу» (0:0). При этом поединок с «Реджаной» завершился поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кремонцы на 11 очков отстают от зоны прямого повышения в классе. А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.
Матчи против «Брешии» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кремонезе» победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кремонцы постараются прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.
«Брешия»
Турнирное положение: «Ласточки» в нынешнем чемпионате явно не блистают. Ныне они находятся на 13 месте турнирной таблицы Серии B.
Причем «Брешия» настреляла всего 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела вполне продуктивно. «Ласточки» не дали себя одолеть «Салернитане» (0:0).
До того «ласточки» расписали мировую с «Каррарезе» (0:0). А вот поединок с «Катанзаро» также завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брешия» 4 раза сыграла вничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ласточки» проводят крайне слабый отрезок. Команда не забивала в двух своих последних поединках.
При этом «Брешия» не побеждает еще с начала ноября. Да и отрыв от опасной зоны вряд ли можно назвать комфортным — всего 3 очка.
Пока что «ласточки» всеми силами пытаются отдалиться от опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Ласточки» не пропускали в двух своих последних матчах.
Статистика для ставок
- «Брешия» не забивала в 2 своих последних матчах
- «Кремонезе» не побеждает 3 матча кряду
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: «Кремонезе» явно постарается вернуться на победный путь, и уж точно сразу будет активно атаковать.
«Ласточки» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды явно не блещет в плане реализации.
Ставка: Победа «Кремонезе» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50