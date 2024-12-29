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    «Брешии» сразу несдобровать?!

    «Кремонезе» — «Брешия». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Брешия»
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    «Брешия»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Брешия». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кремонезе» — «Брешия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Кремонезе

  • Кремона
    •  Кремонезе 14:30 Брешия

    Брешия

  • Брешия
    •

    «Кремонезе»

    Турнирное положение: Кремонцы бьются за повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кремонезе» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Кремонезе — Брешия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Кремонцы не смогли переиграть «Сампдорию» (1:1).

    А вот до того команда не сумела одолеть «Читтаделлу» (0:0). При этом поединок с «Реджаной» завершился поражением (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кремонезе» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Кремонцы на 11 очков отстают от зоны прямого повышения в классе. А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду.

    Матчи против «Брешии» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Кремонезе» победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кремонцы постараются прервать свой затянувшийся безвыигрышный сериал.

    «Брешия»

    Турнирное положение: «Ласточки» в нынешнем чемпионате явно не блистают. Ныне они находятся на 13 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Брешия» настреляла всего 20 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела вполне продуктивно. «Ласточки» не дали себя одолеть «Салернитане» (0:0).

    До того «ласточки» расписали мировую с «Каррарезе» (0:0). А вот поединок с «Катанзаро» также завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брешия» 4 раза сыграла вничью. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ласточки» проводят крайне слабый отрезок. Команда не забивала в двух своих последних поединках.

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    При этом «Брешия» не побеждает еще с начала ноября. Да и отрыв от опасной зоны вряд ли можно назвать комфортным — всего 3 очка.

    Пока что «ласточки» всеми силами пытаются отдалиться от опасной зоны. Вот только оборона команды дает результативный сбой в среднем чаще раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс «Ласточки» не пропускали в двух своих последних матчах.

    Статистика для ставок

    • «Брешия» не забивала в 2 своих последних матчах

    • «Кремонезе» не побеждает 3 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Кремонезе» явно постарается вернуться на победный путь, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Ласточки» в последних матчах явно не преуспевали, да и атака команды явно не блещет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Кремонезе» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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