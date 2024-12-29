29 декабря в 32-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Копетдаг». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Копетдаг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» провел не столь продуктивный сезон. Команда финиширует на 3 месте в чемпионате.

При этом «Алтын Асыр» пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. Со счетом 2:1 одолела «Ашхабад».

При этом «Алтын Асыр» до того одолел «Ахал» (1:0). А вот немногим ранее команда разгромно уступила «Аркадагу» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили всего 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» в последних матчах несколько прибавил. Да и проблемы с реализацией у команды нынче огромнейшие.

Поединки с «Копетдагом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч «Алтын Асыр» выиграл 5 раз.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены выдать успешную концовку сезона. Да и «Копетдагу» команда не проигрывает уже 2 года.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» проводит весьма противоречивый сезон. Команда уже точно финиширует на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Копетдаг» имеет крайне ненадежные тылы. В 29 поединках чемпионата Туркменистана команда пропустила 65 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. Поединок с «Аркадагом» завершился ошарашивающей коллизией (0:8).

При этом до того команда была бита «Мервом» (0:2). А вот встреча с «Шагадамом» принесла три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Копетдаг» добыла 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 16 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» не побеждал в двух своих последних поединках. Да и вообще, игра команды смотрится бледно.

При этом «Копетдаг» имеет огромные проблемы в плане реализации. Забила команда всего лишь 18 мячей в 29 матчах чемпионата.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и дать бой третьему призеру она явно мотивирована.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Копетдаг» способен преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Алтын Асыр» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Копетдаг» проиграл в 2 своих последних поединках

«Алтын Асыр» уже 2 года не проигрывает «Копетдагу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Алтын Асыр» традиционно успешно противостоит «Копетдагу», плюс соперник многовато пропускает.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.

Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00