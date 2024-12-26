26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» нынче ходят в борцах за выживание. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Сток Сити» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз в 22 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» уступили «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

До того команда не сумела переиграть «Кардифф» (2:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Лутон Тауна» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Сток Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гончары» давненько не знают радости побед. Последняя виктория была добыта еще в начале ноября.

Матчи против «Лидса» для команды исторически складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Сток Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «гончарам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» намерены напрямую повыситься в классе. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Лидс» в 22 матчах наколотил 41 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Павлины» учинили разгром «Оксфорд Юнайтед» (4:0).

До того команда не сумела переиграть «Престон» (1:1). А вот встреча с «Мидлсбро» завершилась уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» намерены оторваться от зоны стыков. Нынешний гандикап от 3 места составляет всего один балл.

При этом «Лидс» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и серия из четырех матчей без поражений явно повышает боевой дух игроков.

«Павлины» имеют весьма впечатляющий по именам состав. Да и забивает команда в среднем почти что 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лидс» уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Статистика для ставок

«Сток Сити» не побеждал в 8 своих последних матчах

«Лидс» забивает в среднем без малого 2 гола за матч

«Лидс» не проигрывал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться в дуэте лидеров лиги.

«Лидс» имеет сильный по именам состав, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20