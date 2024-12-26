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    «Лидс» начнет без раскачки!

    «Сток Сити» — «Лидс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Лидс»
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    Вилли Ньонто
    26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Лидс». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Сток Сити

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    •  Сток Сити 23:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
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    «Сток Сити»

    Турнирное положение: «Гончары» нынче ходят в борцах за выживание. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сток Сити» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 раз в 22 поединках.

    Сток Сити — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» уступили «Шеффилд Уэнсдей» (0:2).

    До того команда не сумела переиграть «Кардифф» (2:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Лутон Тауна» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Сток Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гончары» давненько не знают радости побед. Последняя виктория была добыта еще в начале ноября.

    Матчи против «Лидса» для команды исторически складываются неудачно. В пяти последних очных поединках «Сток Сити» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «гончарам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Павлины» намерены напрямую повыситься в классе. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Лидс» в 22 матчах наколотил 41 мяч в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Павлины» учинили разгром «Оксфорд Юнайтед» (4:0).

    До того команда не сумела переиграть «Престон» (1:1). А вот встреча с «Мидлсбро» завершилась уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Павлины» намерены оторваться от зоны стыков. Нынешний гандикап от 3 места составляет всего один балл.

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    При этом «Лидс» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и серия из четырех матчей без поражений явно повышает боевой дух игроков.

    «Павлины» имеют весьма впечатляющий по именам состав. Да и забивает команда в среднем почти что 2 гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лидс» уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Статистика для ставок

    • «Сток Сити» не побеждал в 8 своих последних матчах

    • «Лидс» забивает в среднем без малого 2 гола за матч

    • «Лидс» не проигрывал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться в дуэте лидеров лиги.

    «Лидс» имеет сильный по именам состав, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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