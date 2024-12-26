26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» нынче сражаются за попадание в топ-6. На данный момент команда оккупировала 5 строчку турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» не столь мощно атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Вишни» учинили разгром «Манчестер Юнайтед» (3:0).

До того команда не смогла одолеть «Вест Хэм» (1:1). При этом чуть ранее «вишни» нанесли поражение «Ипсвичу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Борнмут» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» лишь на три пункта отстают от четвертой позиции. Вот только главной задачей является сохранение места в первой шестерке.

Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Борнмут» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой успешный путь. Да и лондонцев «вишни» обыграли в двух последних очных поединках.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонцы борются за выживание в элите английского футбола. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Кристал Пэлас» в 17 матчах настрелял лишь 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела разгромное поражение. Дома она была бита «Арсеналом» (1:5).

До того команда уступила тем же «канонирам» в Кубке английской лиги (2:3). А вот поединок с «Брайтоном» принес три очка (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Лондонцы лишь на 4 очка опережают зону вылета. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Кристал Пэлас» в среднем забивает фактически гол за матч. Да и в двух своих последних матчах команда уступила.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только лидеры все никак не могут продемонстрировать свои лучшие кондиции.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Лондонцы мотивированы отдалиться от зоны вылета.

Статистика для ставок

Лондонцы в среднем забивают фактически гол за матч

«Кристал Пэлас» проиграл в 2 своих последних матчах

«Вишни» не проигрывали в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

«Борнмут» традиционно успешно противостоит лондонцам, так что наверняка начнет встречу агрессивно.

Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.00