21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы вполне способны побороться за высокие места. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 9 строчку турнирной таблицы.

При этом «Вердер» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Бременцы уверенно переиграли «Санкт-Паули» (2:0).

До того команда одолела еще и «Бохум» (1:0). При этом чуть ранее «музыканты» с минимальным счетом обыграли «Дармштадт».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вердер» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Бременцы на данном этапе заметно прибавляют. Команда победила в трёх своих последних поединках, не пропустив в свои ворота ни разу.

Матчи против «Униона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный путь. Да и отставание от искомого 6 места составляет всего один балл.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Унион» в 14 матчах настрелял лишь 13 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Берлинцы расписали мировую с «Бохумом» (1:1).

До того команда в перестрелке уступила «Штутгарту» (2:3). А вот встреча с «Байером» завершилась поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Унион» пытается запрыгнуть в первую шестерку. Причем отставание от нее нынче составляет 6 очков.

При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. Зато оборона берлинцев ошибается не так часто.

Причем команда не побеждает уже 2 месяца. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Берлинцы постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Берлинцы не побеждают уже 2 месяца

Бременцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

«Унион» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Бременцы выиграли в трех своих последних поединках, и явно намерены продлить свой успешный сериал.

«Вердер» уж точно будет активно атаковать, плюс берлинцы в последнее время выглядели не лучшим образом.

Ставка: Победа «Вердера» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00