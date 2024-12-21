Вердер
Унион
«Вердер»
Турнирное положение: Бременцы вполне способны побороться за высокие места. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 9 строчку турнирной таблицы.
При этом «Вердер» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.
Вердер — Унион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Бременцы уверенно переиграли «Санкт-Паули» (2:0).
До того команда одолела еще и «Бохум» (1:0). При этом чуть ранее «музыканты» с минимальным счетом обыграли «Дармштадт».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вердер» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Бременцы на данном этапе заметно прибавляют. Команда победила в трёх своих последних поединках, не пропустив в свои ворота ни разу.
Матчи против «Униона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный путь. Да и отставание от искомого 6 места составляет всего один балл.
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Унион» в 14 матчах настрелял лишь 13 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Берлинцы расписали мировую с «Бохумом» (1:1).
До того команда в перестрелке уступила «Штутгарту» (2:3). А вот встреча с «Байером» завершилась поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Унион» пытается запрыгнуть в первую шестерку. Причем отставание от нее нынче составляет 6 очков.
При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. Зато оборона берлинцев ошибается не так часто.
Причем команда не побеждает уже 2 месяца. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Берлинцы постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Берлинцы не побеждают уже 2 месяца
- Бременцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч
- «Унион» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: Бременцы выиграли в трех своих последних поединках, и явно намерены продлить свой успешный сериал.
«Вердер» уж точно будет активно атаковать, плюс берлинцы в последнее время выглядели не лучшим образом.
Ставка: Победа «Вердера» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00