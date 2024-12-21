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    Сможет ли «Вердер» обидеть берлинцев?

    «Вердер» — «Унион». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Унион»
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    Марвин Дукш
    21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2024 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы вполне способны побороться за высокие места. По итогам 14 туров чемпионата команда оккупировала 9 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Вердер» не столь мощно атакует, отличившись 22 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

    Вердер — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Бременцы уверенно переиграли «Санкт-Паули» (2:0).

    До того команда одолела еще и «Бохум» (1:0). При этом чуть ранее «музыканты» с минимальным счетом обыграли «Дармштадт».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вердер» забил 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Бременцы на данном этапе заметно прибавляют. Команда победила в трёх своих последних поединках, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Матчи против «Униона» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный путь. Да и отставание от искомого 6 места составляет всего один балл.

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы проводят не столь продуктивный сезон. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Унион» в 14 матчах настрелял лишь 13 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла важные очки. Берлинцы расписали мировую с «Бохумом» (1:1).

    До того команда в перестрелке уступила «Штутгарту» (2:3). А вот встреча с «Байером» завершилась поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Унион» пытается запрыгнуть в первую шестерку. Причем отставание от нее нынче составляет 6 очков.

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    При этом «Унион» в среднем забивает менее гола за матч. Зато оборона берлинцев ошибается не так часто.

    Причем команда не побеждает уже 2 месяца. Да и старые проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Берлинцы постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Берлинцы не побеждают уже 2 месяца

    • Бременцы в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

    • «Унион» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Бременцы выиграли в трех своих последних поединках, и явно намерены продлить свой успешный сериал.

    «Вердер» уж точно будет активно атаковать, плюс берлинцы в последнее время выглядели не лучшим образом.

    Ставка: Победа «Вердера» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    «Вердер» — «Унион»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вердер» обидеть берлинцев?
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